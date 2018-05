‘Volkert van der G. wil emigreren, spant kort geding aan’

Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn, spant een kort geding aan tegen de Nederlandse staat om van zijn meldplicht af te komen. Volgens persbureau ANP wil de inmiddels 48-jarige Van der G. emigreren, maar kan dat vanwege zijn meldplicht niet. De zaak komt dinsdag voor de rechter in Den Haag.

Begin mei 2014 kwam Van der G. onder voorwaarden vrij, nadat hij met twaalf jaar gevangenisstraf tweederde van zijn celstraf had uitgezeten voor de moord op Pim Fortuyn in 2002. Hij werd in 2003 na hoger beroep veroordeeld tot achttien jaar cel. Het is niet voor het eerst dat Van der G. een kort geding aanspant tegen de in zijn ogen te strenge voorwaarden, die hij de resterende zes jaar heeft. Het lukte hem om via de rechter van zijn elektroniche enkelband af te komen, en ook hoeft hij geen psychische begeleiding meer te ondergaan.

Volgens zijn voorwaarden moet Van der G. zich nu nog elke drie weken melden bij het politiebureau. Van der G. ondergaat de gesprekken met de reclassering onder protest. Sinds een uitzending van Brandpunt, waarin Van der G. stiekem werd gefilmd, weigert hij met de reclasseringsambtenaren te spreken. Communiceren gaat via een laptop.

In de uitzending van Brandpunt werd geclaimd dat Van der G. moedwillig een van de de voorwaarden van zijn invrijheidsstelling had geschonden. Hij zou zich niet hebben gehouden aan het mediaverbod dat hem was opgelegd, doordat er geënsceneerde foto’s van hem in De Telegraaf verschenen. Van der G. verloor een kort geding tegen omroep KRO-NCRV, waardoor de uitzending toch door kon gaan.

Vorig jaar wilde het Openbaar Ministerie dat Van der G. vanwege zijn halsstarrige houding tegenover de reclassering opnieuw de cel in zou gaan. De rechter gaf het het OM hierin geen gelijk, waardoor Van der G. op vrije voeten mocht blijven.