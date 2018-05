Een van mijn vaste stokpaardjes in het debat is dat de band tussen moslims, Arabieren en Joden historisch veel hechter is dan de recente politiek doet vermoeden. Veel hechter ook dan de haviken in het debat propageren. Dat zie je aan de cultuur, maar zeker ook aan het eten. Veel van de favoriete gerechten in de Israëlische keuken komen rechtstreeks uit de Arabische. Dat is niet zo vreemd als je bedenkt dat veel Arabische Joden destijds naar Israël zijn gemigreerd en hun recepten meenamen. Die vervlochtenheid is zo groot dat Claudia Roden, de oermoeder van de Midden-Oosterse keuken in Europa, me eens vertelde dat sommige kritische Arabieren en moslims haar weleens verweten dat ze hun keuken annexeerde, waarop zij riposteerde met ‘maar wij zijn één’. Zo is dat.

Die bekende gerechten vind je ook terug in TLV, recepten en verhalen uit Tel Aviv, een culinaire ode van Jigal Krant aan zijn lievelingsstad Tel Aviv, „de tofste stad van het Midden Oosten” (ik raad hem graag eens Beiroet aan, maar dat terzijde). Een stad die zich op culinair gebied de afgelopen vijftien jaar enorm heeft ontwikkeld door terug te grijpen op de eigen tradities en ingrediënten in plaats van de Franse te kopiëren. Het resultaat is, als we Krant mogen geloven en dat doe ik, een opwindende stad met bijzondere restaurants en een bourgondische gretigheid.

Krant deelt in zijn boek niet alleen eigen recepten, maar ook die van chefs uit Tel Aviv die hij opzocht. Wie bekend is met de Midden-Oosterse keuken zal veel herkennen, zoals het gulle gebruik van tahina en za’atar, de liefde voor shoarma en pita en de populaire shakshouka. Maar TLV is meer, het is een sfeerbeeld van een stad met mooie foto’s, vermakelijke verhalen en aanlokkelijke restaurantsuggesties. In zijn voorwoord geeft Krant bovendien een kritisch en interessant inkijkje in de dynamiek van het progressieve Tel Aviv en de conservatieve tegenpool Jeruzalem.

Maar TLV is vooral een liefdesverklaring aan een stad en haar keuken, met nog genoeg bijzondere recepten te ontdekken voor wie al heel wat boeken in huis heeft. Grootste troef is Krants aanstekelijke enthousiasme en gevoel voor humor waarmee hij anekdotes deelt en recepten introduceert. En natuurlijk zijn liefde voor eten. We gaan er deze week van proeven.