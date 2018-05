Quim Torra verkozen als regiopresident Catalonië

Quim Torra is maandag verkozen tot regiopresident van Catalonië. De nationalist en vertrouweling van zijn voorganger Carles Puigdemont kreeg, zoals verwacht, in de tweede stemronde de steun van een meerderheid van het parlement. Dankzij zijn verkiezing komt mogelijk ook een einde aan bijna zeven maanden Madrileens bestuur in de regio.

Het 135-koppige parlement was zeer verdeeld over Torra. Zaterdag kwam de 55-jarige separatist nog tekort voor de absolute meerderheid in de eerste ronde. Maandag lukte het hem wel om een eenvoudige meerderheid te halen dankzij de steun van 66 parlementariërs. 65 leden stemden tegen, en vier vertegenwoordigers van de linkse CUP-partij onthielden zich van stemming.

Catalonië zat zonder regiopresident sinds Puigdemont eind oktober de onafhankelijkheid uitriep en vervolgens op de vlucht sloeg. De Spaanse regering in Madrid zette de Catalaanse regering af en nam het bestuur van de regio over. Of die maatregel, genomen op basis van grondwetsartikel 155, nu wordt teruggedraaid is nog onduidelijk. Verwacht wordt van wel.

Torra is door Puigdemont naar voren geschoven om hem “tijdelijk” op te volgen. Die laatste zegt vanuit Berlijn op te willen treden als de “ware leider”, en zou Torra verzocht hebben zijn werkkamer in het regeringspaleis niet in gebruik te nemen. Torra en zijn kabinet worden volgens persbureau AP aan het eind van deze week beëdigd. Waarschijnlijk krijgt het Catalaanse regiobestuur daarna weer de macht in handen.