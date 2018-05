ProRail wil Europese markt op, Den Haag niet enthousiast

Spoorbeheerder ProRail wil zijn werkterrein uitbreiden naar andere Europese landen. Directeur Pier Eringa zegt dat maandagmorgen in de Volkskrant. ProRail geeft nu veel kennis en ervaring gratis weg aan buitenlandse partijen, aldus Eringa. “Die kunnen we beter te gelde maken.”

Buitenlandse spoorbeheerders kunnen veel leren van ProRail, verduidelijkt een woordvoerder tegenover NRC. Het gaat dan bijvoorbeeld over het nieuwe spoorveiligheidssysteem ERTMS, of over hoe de Nederlandse spoorinfrastructuur op sommige plekken zes intercity’s per uur aan kan. “Er komen nu al heel vaak buitenlandse collega’s op bezoek. Woensdag ontvangen we weer een delegatie uit China.”

Voor ProRail de Europese markt op kan, heeft het toestemming nodig van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat besloot anderhalf jaar geleden ProRail zijn autonomie af te nemen en de spoorbeheerder om te vormen in een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Dat proces is nu gaande en moet in 2021 zijn afgerond. Uiteindelijk krijgt Den Haag het weer voor het zeggen bij ProRail.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur, D66) wil dat ProRail eerst zorgt dat het zijn zaakjes in Nederland goed regelt, voordat het de grens over gaat. “Ik verwacht van ProRail dat de strategische prioriteit voor de komende jaren bij de Nederlandse reiziger en vervoerder ligt. Minder storingen, meer treinen per uur, en allemaal veilig en op tijd”, aldus Van Veldhoven.

‘Boel aardig op orde’

ProRail zelf vindt dat het nu al goed gaat in Nederland. “We hebben de boel hier aardig op orde”, zegt directeur Eringa tegen de Volkskrant. “Al jaren rijdt 90 procent van alle treinen op tijd. Op zo’n druk spoor als het onze is dat een wereldprestatie.”

In maart deelde Van Veldhoven niettemin een voorwaardelijke boete van bijna 1,3 miljoen euro uit aan de spoorvervoerder. Ze rekende het ProRail aan dat treinreizigers te vaak last hadden van grote sein- en wisselstoringen. De kans is groot dat ProRail in de toekomst nog een tik op de vingers gaat krijgen; door de uitbreiding van het aantal treindiensten op de hsl gaat het bedrijf waarschijnlijk niet voldoen aan de punctualiteitsafspraken op die spoorverbinding.