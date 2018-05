Lois Lane-actrice Margot Kidder (69) overleden

Margot Kidder, de Canadese actrice die Lois Lane speelde in de originele vier Superman-films (1978 - 1987) met acteur Christopher Reeve, is zondag op 69-jarige leeftijd overleden. Dat heeft een uitvaartcentrum in de Amerikaanse staat Montana maandag laten weten.

Kidder begon met acteren in de late jaren zestig en pakte haar eerste grote rol met pilotenfilm The Great Waldo Pepper in 1975. Drie jaar later verwierf ze wereldfaam als Lois Lane in de eerste Superman-film, op het moment van verschijnen de duurste speelfilm ooit gemaakt. Ze speelde dezelfde rol in de overige drie Superman-films, hoewel Lois Lane in de laatste twee films tot een bijrol gereduceerd werd.

Politiek activisme

Verdere roem verkreeg Kidder als hoofdrolspeelster in de horrorklassieker The Amityville Horror, waarin een echtpaar een huis koopt dat geplaagd wordt geesten. Kidder werd in 2005 genaturaliseerd tot Amerikaanse. In de Verenigde Staten zette ze zich in voor vrouwenrechten en was ze een uitgesproken criticus van onder meer de Golfoorlog (1990 - 1991) en het oppompen van schaliegas.

Kidder had relaties met vele beroemdheden, onder wie de voormalige Canadese premier Pierre Trudeau (vader van de huidige premier Justin Trudeau), regisseur Steven Spielberg en comedian Richard Pryor. Ze trouwde driemaal (waarvan één huwelijk slechts zes dagen standhield) en laat een dochter na.

Het is niet bekend waaraan Kidder is overleden. Ze bleef tot haar dood actief als actrice. De actrice kampte al langere tijd met psychische stoornissen.