Trump zei dat de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël "er lang aan zat te komen". Israël heeft volgens de president als soevereine staat het recht om zelf te bepalen wat de hoofdstad is. Hij sloot zijn boodschap af met de hoop dat er vrede zal zijn in de regio, zonder verder te spreken over het opgelaaide geweld in de Gazastrook.

In addition, IAF aircraft targeted Hamas military posts near the Jabalia area after IDF troops were fired upon from the northern Gaza Strip. No IDF soldiers were injured in the incident pic.twitter.com/EWHOAOzZcA

De Israëlische luchtmacht heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelwitten van Hamas, de fundamentalistische groepering die de macht in Gaza in handen heeft, als reactie op beschietingen vanuit de Gazastrook. Dat heeft het Israëlische leger op Twitter bekendgemaakt. Ook schrijft het "terroristen" te hebben gedood die zouden hebben geprobeerd om een bom neer te leggen bij het hek aan de grens in het zuiden van de Gazastrook. Er zijn verder geen Israëlische militairen gewond geraakt.

Via Twitter kan je live meekijken naar de opening van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem. De ceremonie begint om 15.00 uur.

Turkije: VS en Israël verantwoordelijk voor bloedbad

De Turkse vicepremier Bekir Bozdag heeft maandag uitgehaald naar Israël en de VS naar aanleiding van de onrust in de Gazastrook. "De Amerikaanse regering is net zo goed als Israël verantwoordelijk voor dit bloedbad", schreef hij op Twitter. Volgens Bozdag is de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem in strijd met internationaal recht en is Jeruzalem de "onbetwiste hoofdstad" van Palestina. Ook zou het Amerikaanse besluit de regio verder destabiliseren.

Toen president Trump in december bekendmaakte dat de ambassade verplaatst zou worden, werd dat ook door de Turkse president Erdogan scherp veroordeeld. Maandag zei hij in Londen dat de VS door die beslissing hun rol als onderhandelaar in het Israëlisch-Palestijns conflict zijn verloren.