Lichamen van door IS gedode kopten terug naar Egypte

Libië brengt de lichamen van twintig koptische christenen terug naar Egypte. Dat melden internationale persbureaus maandag. De kopten werden in 2015 onthoofd door de terreurgroep Islamitische Staat (IS), die destijds de kuststad Sirte in handen had.

In februari 2015 werden de twintig Egyptische mannen onthoofd in de stad in het noorden van Libië, toen een IS-bolwerk. De groepering publiceerde een video van de executie, waarin te zien was hoe de ontvoerde mannen, gekleed in oranje overalls, gedwongen werden te knielen op een strand. De Egyptische luchtmacht voerde daarna vergeldingsaanvallen uit op doelwitten van IS in Libië.

In december 2016 werd IS uit Sirte verdreven door lokale milities die trouw zijn aan de Libische eenheidsregering. Zij werden bij de strijd tegen de terreurgroep ondersteund door de Verenigde Staten. In oktober vorig jaar werden de lichamen van de Egyptische kopten teruggevonden .

Kopten ook in Egypte slachtoffer

Een Libische overheidswoordvoerder heeft laten weten dat de lichamen naar Misrata worden gevlogen, een stad in het westen van Egypte. In totaal gaat het om de lichamen van 21 slachtoffers, onder wie één Ghanees, schrijft persbureau Reuters.

Koptische christenen maken ongeveer 10 procent uit van de bevolking van Egypte. Zij zijn ook in Egypte zelf geregeld slachtoffer van aanslagen. In april vorig jaar kwamen tientallen kopten om het leven bij aanslagen op kerken in Tanta en Alexandrië.