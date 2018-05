NRC checkt: ‘Lentebaby’s lijken minder kans te hebben op allergieën, hooikoorts, astma en eczeem’

De aanleiding

Kinderen die in mei geboren zijn hebben een paar mooie voordeeltjes, schreef ouderwebsite Ouders van Nu onlangs. Naast wat wetenswaardigheden over sterrenbeelden en beroemde mensen die in mei geboren zijn, noemt Ouders van Nu ook een medisch voordeel: „Kinderen die in de lente geboren worden, lijken minder kans te hebben op het ontwikkelen van allergieën, hooikoorts, astma en eczeem.” We checken of dat klopt.

Waar is het op gebaseerd?

In het stuk wordt geen bron genoemd voor de bewering. Op verzoek mailt de redactie van Ouders van Nu de bron: een onderzoek uit 2016 aan de universiteit van Southampton.

En, klopt het?

De invloed van het seizoen waarin je bent geboren op je gezondheid is al vaak onderzocht. Zo werd uit een onderzoek uit 2015, gepubliceerd in de Journal of the American Medical Informatics Association, geconcludeerd dat er zo’n 55 ziektes zijn waar de maand van geboorte een rol van betekenis heeft bij je risico’s. Kinderen die in de herfst of winter zijn geboren hebben ook een iets grotere kans op allergieën of hooikoorts dan mensen die geboren zijn in de lente of zomer.

Deze onderzoeken zijn alleen erg voorzichtig in hun conclusies. We weten namelijk niet waarom seizoenen een factor spelen bij je kans op een allergie. Er zijn theorieën over zonlicht (en dus de vitamine D die je binnenkrijgt), blootstelling aan pollen, buitentemperatuur en de effecten van voeding in verschillende seizoenen. Maar zeker weten we het niet.

In het onderzoek waaraan Ouders van Nu refereert keken onderzoekers of de geboortemaand ook langlopende effecten heeft op de kans om allergieën te ontwikkelen. Daarvoor keken ze naar epigenetische factoren, dat zijn factoren die invloed hebben op de werking van je genen. Zouden vroege epigenetische factoren langlopende invloed kunnen hebben op je kans op allergieën, was de vraag. De testgroep bestond uit 367 mensen, geboren tussen 1989 en 1990 op het Britse eiland Wight. Conclusie was dat je geboortemaand langlopende invloed heeft op je kans om allergieën, astma en eczeem te ontwikkelen.

„Maar het speelt maar een kleine rol”, zegt kinderarts-allergoloog Nicolette Arends van Erasmus MC, die op verzoek ook het genoemde onderzoek bekeek. „Er spelen veel factoren een rol bij de ontwikkeling van astma, allergie en eczeem. Bijvoorbeeld de erfelijke aanleg - of een van je of beide ouders allergisch zijn. Ook vroege blootstelling aan allergenen is een factor die minstens zo belangrijk is. De maand waarin je geboren bent is maar een minimaal risico.”

Volgens Arends kan je de conclusies uit onderzoeken als dat van de Universiteit van Southampton niet toepassen op individuele gevallen. „Ja, er is een relatie tussen de maand van geboorte en je kans op allergie. Maar nee, we moeten er nu niets mee. We zullen ouders niet adviseren om de conceptie zo te plannen dat hun kind in de lente of zomer geboren gaat worden.” Deze onderzoeken zijn om een hele andere reden belangrijk. „De conclusies van dergelijke onderzoeken zijn niet altijd direct toepasbaar in de praktijk, maar worden vooral gebruikt om meer te weten te komen over het ontstaan van deze, veel voorkomende ziektebeelden.”

Conclusie

Het seizoen waarin je geboren bent, heeft invloed op je kansen om allergieën, astma, hooikoorts en eczeem te ontwikkelen. Een kind dat in de herfst of winter geboren is heeft meer kans op deze aandoeningen dan een kind dat is geboren in de lente of zomer. Maar of je allergisch wordt, hangt van vele factoren af, en de invloed van een seizoen is maar een kleine factor. Deze kanttekening verandert de conclusie niet. We beoordelen de bewering als waar.

Ook een bewering zien langskomen die je gecheckt wilt zien? Mail nrccheckt@nrc.nl of tip via Twitter met de hashtag #nrccheckt