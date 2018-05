Jeroen Wollaars nieuwe vaste presentator Nieuwsuur

Jeroen Wollaars, de huidige NOS-correspondent in Berlijn, wordt een van de twee vaste presentatoren van Nieuwsuur. Hij volgt Twan Huys op, die begin deze maand is vertrokken naar RTL. Wollaars noemt zijn overstap “een grote eer”.

De 40-jarige Wollaars begon zijn loopbaan bij AT5 en stapte later over naar de NOS. Hij werkte daar onder meer als redacteur en verslaggever. De laatste jaren was hij correspondent Duitsland en Midden-Europa. Vanaf september wordt hij vaste presentator bij Nieuwsuur, naast Mariëlle Tweebeeke.

Wollaars zegt op de site van Nieuwsuur dat hij ook als verslaggever altijd geprobeerd heeft “complexe verhalen inzichtelijk te maken”:

“Niet door te versimpelen, maar door te verduidelijken. Nieuwsgierig te zijn. Door te vragen. Dat is wat ik in mijn nieuwe rol ook wil doen. En dat dat kan bij een programma dat ik bewonder om z’n onderzoeksjournalistiek, om de reportages en de relevante interviews.”

Nieuwsuur-hoofdredacteur Joost Oranje noemt Wollaars “een gedreven journalist met een frisse blik” die “midden in de wereld van vandaag” staat en internationale ervaring heeft. “Jeroen past perfect bij Nieuwsuur.”

Wollaars’ allereerste baan was niet bij de televisie maar bij het spoorwegmuseum, vertelde hij vorig jaar in een interview met NRC: ‘Ik was misschien wel de allergrootste softie’

‘Vernieuwd en verjongd’

Met de komst van Wollaars is het presentatieteam van Nieuwsuur weer “vernieuwd en verjongd”, zegt het programma in een persbericht. Niet alleen moest vervanging gevonden worden voor Huys, ook verloor het programma Joost Karhof, die op Tweede Kerstdag plotseling overleed. Karhof werd vervangen door Saïda Maggé, die samen met Eelco Bosch van Rosenthal nu een van de vaste invalpresentatoren is. Zij presenteert zaterdag haar eerste uitzending.

Achter de schermen kreeg de Nieuwsuur-redactie in april, op Stille Zaterdag, opnieuw een sterfgeval te verwerken toen eindredacteur en “icoon” Ed Ribbink op 60-jarige leeftijd een hartaanval kreeg.