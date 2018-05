Gewelddadige verjaardag voor Israël

Terwijl Ivanka Trump in Jeruzalem het embleem van de Amerikaanse ambassade onthulde, liep aan de grens met de Gazastrook het dodenaantal zo hard op als gevreesd werd.

Weken hadden Israël en Palestina uitgekeken naar deze maandag 14 mei, al naar gelang het perspectief met angst of met blijde verwachting. Israël bestaat zeventig jaar, en de Amerikaanse president Donald Trump versnelde zijn aangekondigde verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem zodat de feestelijke opening precies op die dag zou vallen.

Onze dappere soldaten verdedigen nu de grenzen van Israël De Israëlische premier Netanyahu bij de opening van de ambassade

Tegelijk moest maandag het culminatiepunt worden van de serie demonstraties die op 30 maart begon in de Gazastrook. De Palestijnen herdenken op 15 mei de dag van de ‘Nakba’, de catastrofe, waarop hun ouders en grootouders tijdens de oorlog in 1948 tussen het net opgerichte Israël en de Arabische buurlanden vluchtten of verdreven werden. Wegens de aankomende vastenmaand ramadan werden de protesten een dag vervroegd. Met honderdduizenden tegelijk zouden de Gazanen het grenshek met Israël bestormen.

De protesten begonnen als een initiatief van verschillende facties in de Gazastrook. Hoewel het geclaimde doel van de protesten is om terug te keren naar de dorpen en steden die nu in Israël liggen, wilden de bewoners ook de aandacht van de wereld vestigen op de erbarmelijke omstandigheden waaronder zij al jaren leven in de smalle strook land waar aan alles een tekort bestaat. Op de wekelijkse demonstraties kwamen tieners met stenen en brandende vliegers af, maar ook picknickende families met kinderen.

Traangas

„Onze dappere soldaten verdedigen nu de grenzen van Israël”, zei de Israëlische premier Netanyahu bij de opening van de ambassade. Israël zette traangas in tegen de demonstranten, maar deinsde er niet voor terug om ook met scherp te schieten op iedereen die volgens de soldaten te dicht bij de grens kwam. Ook bombardeerde het leger doelen van Hamas in de Gazastrook.

De afgelopen weken vielen er bij demonstraties op vrijdagen al tientallen doden. Zeker twee journalisten werden dodelijk getroffen, en veel jongeren verloren ledematen door Israëlische kogels. Israël beschuldigt Hamas, dat de leiding heeft in de Gazastrook, ervan dat het de inwoners van Gaza gebruikt als menselijk schild en expres vrouwen en kinderen naar het grenshek stuurt. Volgens mensenrechtenorganisaties is er echter geen enkel bewijs dat de demonstranten gewapend waren, noch dat ze gedwongen werden om mee te doen. Internationale instanties, van Verenigde Naties tot Amnesty International, hebben het gebruik van geweld tegen de demonstranten veroordeeld.

Maandag gebeurde er wat iedereen had gevreesd: toen het tot een massademonstratie kwam, werden de zwaarste middelen ingezet. Er kwamen volgens het Hamas-ministerie van Gezondheid in de Gazastrook zeker 41 mensen om, waarvan zeven minderjarigen. Duizenden anderen raakten gewond. Tegen die achtergrond klonken de woorden van de Amerikaanse viceminister van Buitenlandse Zaken John Sullivan, dat de verplaatsing van de ambassade „een stap in de richting van vrede in deze stad, de regio, en de hele wereld” is, extra wrang.