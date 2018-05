Ik werk met mensen met een verstandelijke beperking. Daar horen ook slaapdiensten bij. Meestal slaapt iedereen de hele nacht door.

Vannacht om half vijf telefoon:

„Ik ben het.”

„Ja, dat hoor ik.”

„Waar ben jij?”

„Ik lig in bed. Het is midden in de nacht, dus ik lig te slapen.”

„Oh. Dan bel ik zeker ongelegen?”

