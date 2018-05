Geen treinverkeer tussen Boskoop en Gouda na aanvaring met spoorbrug

Er rijden tot maandagavond geen treinen tussen Boskoop en Gouda, nadat zondagavond een containerschip tegen een draaibare spoorbrug in Gouda botste. Door de aanvaring is de vierde Gouwebrug verschoven op zijn fundering.

De brug zou ten tijde van het ongeval niet te passeren zijn geweest door schepen hoger dan vier meter. Het schip had enkele containers aan boord, zo is te zien op foto’s. In de nacht van zondag op maandag hebben monteurs de schade onderzocht. De herstelwerkzaamheden duren maandag tot zeker 18.30 uur, laat spoorbeheerder ProRail weten. “Dat is een prognose, mogelijk duren de reparaties langer”, zegt een woordvoerder. Volgens een woordvoerder is het vooralsnog lastig te bepalen wat er gebeurd is.

Aan een andere spoorbrug enkele meters verderop werden al onderhoudswerkzaamheden verricht. De getroffen spoorbrug ligt op de lijn tussen Gouda en Waddinxveen. Door de herstelwerkzaamheden rijden er minder treinen tussen Alphen aan den Rijn en Gouda; tussen Gouda, Waddinxveen en Boskoop rijden stopbussen.