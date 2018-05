Een goed doel hield me de voorbije dagen ver weg van de Giro. In België fietsen wij in mei elk jaar gedurende vier dagen duizend kilometer ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Een nobele organisatie die niemand onberoerd laat en aan kracht wint als je zelf met de rug tegen de muur hebt gestaan. Ik zat dus vier dagen op een zadel. Met pijnlijke ballen denkend aan wat op dat moment in de Giro aan het gebeuren was. Af en toe raadpleegde ik mijn smartphone en trotseerde ik de banbliksems van de blonde vrouwelijke wegkapitein die voor me reed. Een harde tante zonder mededogen. Ik kreeg dus niet al te veel mee van wat zich in Italië afspeelde.

Maar toen Esteban Chaves en Simon Yates op vrijdag op Sicilië hun nummertje opvoerden liet ik me doorzakken in het peloton om toch maar niets te missen. Eens terug vooraan stopte de vrouwelijke wegkapitein met trappen, ze draaide zich om en keek me met frisse en opmerkzame ogen aan. Ze lachte voor één keer heel lief: ‘Wie heeft er gewonnen op de Etna?’ Ik bloosde en deed haar het verhaal van het Mitchelton-Scottduo. ‘En laat die smartphone nu maar in je achterzak!’ Ze had geen hautaine gebaren en woorden nodig om haar boodschap duidelijk te maken. Ik gehoorzaamde als een klein kind. Terwijl Chaves de prosecco van Astoria met forse geuten in zijn mond goot, ging ik opnieuw op zoek naar het goeie beenritme.

Het is moeilijk om over iets te schrijven als je het niet hebt gezien. Maar in internettijden ben je snel bij. Op maandagmorgen raadpleegde ik een aantal sportsites en ging ik op zoek naar beelden. Ik kan maar één ding concluderen. De Giro is gereden. Simon Yates is bergop zo sterk dat een tijdrit van 32,5 kilometer Tom Dumoulin niet aan een tweede opeenvolgende eindzege zal helpen. Ook al is zijn achterstand momenteel beperkt tot 38 seconden. Als Dumoulin toch nog wint, fiets ik volgend jaar naar Santiago de Compostella als tegenprestatie.

Game over dus in de Giro. Of toch bijna. Ziekte of valpartijen horen bij het leven en bijgevolg ook bij het wielrennen. Maar tegenslag wens je niemand toe. Dat Chris Froome na een dikke Giroweek niet eens in de top tien staat kan je bezwaarlijk toeschrijven aan dat schuivertje voor de proloog in Jeruzalem. Puft hij zich helemaal tot op het eind van de Ronde van Italië of gaat hij vroeger naar huis om de Tour voor te bereiden? Het is wachten op een antwoord.

Schrijf maar op. Simon Yates wint de Giro. U kunt zich de komende weken met de tuin bezighouden en aan het wereldkampioenschap voetbal beginnen denken. Of interesseert geen Nederlander zich daar voor?

Karl Vannieuwkerke is presentator bij de Vlaamse omroep VRT.