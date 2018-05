‘Fijn om te weten dat we nog vrienden hebben’

Bij een heuveltje in de buurt van het Amerikaanse consulaat in Jeruzalem staat een handjevol demonstranten die blij zijn met de komst van de Amerikaanse ambassade. Met Israëlische en Amerikaanse vlaggen in de hand betuigen ze hun steun voor de verhuizing naar de Israëlische hoofdstad. „Het is de hoogste tijd”, zegt Shirley Rendel, die ’s ochtends vroeg met haar echtgenoot uit hun woonplaats Beit Shemesh is vertrokken. „Jeruzalem is altijd de hoofdstad geweest van de Joden en Amerika erkent al sinds 1995 dat de ambassade hier hoort.”

Haar man zwaait met een papier met de tekst ‘Trump for president in 2020’. „Geen loze woorden, maar daden”, zegt Shirley. „Facts on the ground, dat is juist positief”. Wegens die ‘gecreëerde feiten’ zijn de meeste ambassadeurs uit Europese landen, inclusief die uit Nederland, niet naar de festiviteiten gekomen. Zij zien de verhuizing naar Jeruzalem als een poging om de uitkomst van eventuele vredesonderhandelingen te beïnvloeden.

Maar net als de Rendels wil Carol Goldberg van geen bezwaren weten. Ze komt met een verrekijker haar huis uit. Hoewel straks misschien haar uitzicht wordt gehinderd, is ook zij heel blij met het besluit. „Het is goed om te weten dat we nog vrienden hebben, ondanks al het antisemitisme in de wereld.”

Heather en Ian Downie horen bij die vrienden. Het Britse echtpaar komt naar eigen zeggen steun betuigen aan Trump, de ambassade en Israël. Volgens Ian Downie is de Amerikaanse president door God gezonden. „Gods grote plan, ook voor ons als christenen, is in Israël”, zegt hij.

De Trump-fans begrijpen dat „onze Arabische neven en nichten” nu even moeten slikken. Maar dat zal volgens hen geen nadelige invloed hebben op het vredesproces. De Palestijnen komen toch niet aan tafel, zegt Carol Goldberg. „Ik denk dat Trump dat weet.” Wel maakt ze zich zorgen over wat er nu in Gaza gebeurt. „Hamas stookt mensen op, en als je een grens doorbreekt, vallen er doden.”

Wanneer de eerste bussen en auto’s met hoogwaardigheidsbekleders arriveren, proberen ze een glimp op te vangen van de hoge gasten. „Was dat Ivanka Trump of Sara Netanyahu?”, vraagt Shirley Rendel. „Ik zag iets blonds voorbij flitsen”. Voor de zekerheid zwaait ze. Tegen de tijd dat er een groep tegendemonstranten met trommels en fluitjes boven aan de heuvel verschijnt, zijn ze al weg. Ze bekijken de opening liever op televisie – want „hier zie je toch niets”.