Facebook schorst tweehonderd apps

Facebook heeft tweehonderd apps geschorst die mogelijk gegevens van gebruikers hebben misbruikt. De techgigant doet vervolgonderzoek naar het databeheer van de programma’s, schrijft Facebook in een verklaring maandag. Als blijkt dat ze inderdaad gegevens hebben misbruikt, worden de apps definitief van Facebook verbannen.

De maatregel volgt op het schandaal rondom het databedrijf Cambridge Analytica. Dat bedrijf kreeg via een bepaalde app informatie van tientallen miljoenen Facebookgebruikers in handen. Daarmee kon Cambridge Analytica profielen schetsen en gericht politieke advertenties verspreiden.

Duizenden apps inmiddels onderzocht

Facebook-oprichter en topman Mark Zuckerberg kondigde in maart grootschalig onderzoek aan. Niet alleen zou worden gekeken naar Cambridge Analytica, maar naar alle apps die mogelijk vergelijkbare gegevens in handen hebben gekregen voordat de toegang tot data door Facebook beperkt werd in 2014. Dat onderzoek bestaat uit twee fases: eerst wordt gekeken naar elke individuele app die met Facebook werkt, vervolgens doet Facebook een vervolgstudie wanneer het bedenkingen heeft bij het datagebruik van een app.

Inmiddels zijn al “duizenden” apps onderzocht. Facebook zegt niet welke tweehonderd apps inmiddels geschorst zijn. Als blijkt dat een app inderdaad gegevens misbruikt heeft, krijgen gebruikers daarover bericht. In april deed Facebook dit al bij gedupeerden van Cambridge Analytica.

Zuckerbergs rechterhand Ime Archibong schrijft dat “nog veel werk gedaan moet worden” om het datamisbruik volledig in kaart te brengen. “We investeren flink om ervoor te zorgen dat het onderzoek zo grondig en tijdig mogelijk wordt gedaan”, belooft Archibong.