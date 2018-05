Ehh… u spreekt met Google

Vorige week liet Google zijn indrukwekkende artificiële spierballen rollen. Het techbedrijf demonstreerde een digitale stem die, net als een mens, ‘eh…’ zegt, kan aarzelen in een zin en een bevestigend ‘hmm’ laat horen. Zo menselijk, dat de personen aan de andere kant van de lijn niet merkten dat ze gebeld werden door een digitale assistent die voor hun baasje een afspraak maakte bij een kapper en een restaurant.

Een computer die een mens aan de telefoon kan misleiden, is knap en angstaanjagend tegelijk. Precies zoals Google het bedoelde: een spraakmaker voor zijn jaarlijkse conferentie.

Bekijk hier de demonstratie. De tekst gaat verder onder de video:



Geen Blade runner

Duplex, zoals de technologie gedoopt werd, is een verwijzing naar communicatie waarbij twee partijen tegelijk informatie uitwisselen. Blijkbaar analyseerde Googles software duizenden dialogen en leerde daaruit in welke context een reactie of een seconde bedenktijd gepast is.

Meestal wordt de kracht van kunstmatige intelligentie gedemonstreerd met software die de mens overstijgt – in een spelletje, een denksport of het herkennen van objecten. Duplex is kunstmatige imitatie: een computer die menselijke eigenschappen nabootst.

Dat ervaren we als bedreigend. Zoals we rennende of springende robots eng vinden, of een masker dat bijna een echt gezicht lijkt. Je hoeft al die elementen maar in elkaar te schroeven en je hebt een superhumanoïde, lijkt het. Ter geruststelling: zo’n bouwpakket levert een apparaat op dat rondrent en ‘eh…’ roept. Nog geen Blade Runner.

Op de schaal van cool tot creepy scoort Duplex bij mij net als Google Glass: technologie die irritatie opwekt en voorlopig meer problemen veroorzaakt dan oplost. De twee vlekkeloze telefoongesprekken uit de demo roepen vragen op over wat er allemaal fout kan gaan. Bijvoorbeeld als de software iets verkeerd verstaat of de kapster doorkrijgt dat ze bedot wordt door een computer. Ik zou boos ophangen: bekijk het maar met je coupe soleil.

Nieuwe vormen van nep

Google wil Duplex stapsgewijs invoeren en meldde na kritiek dat de digitale assistent zich zal identificeren als een computerstem. Daarmee wordt wel het doel – de computer maskeren als mens – ondermijnd. Ik zou liever digitale assistent hebben die helpt gesprekken met computers juist te vermijden: een app die zich een weg baant door telefoonmenu’s, wachtmuziekjes en chatbots en je doorverbindt zodra je ein-de-lijk een mens aan de lijn krijgt

Mocht Duplex sterven in schoonheid (met een bijna perfecte intonatie) dan toont de demo wel aan dat we ons nog beter moeten wapenen tegen nieuwe vormen van nep.

Google wil zijn assistent persoonlijk maken, met eigen karaktertrekken. Er zijn al verschillende stemmen beschikbaar maar het ergste moet nog komen: de assistent die ook jouw eigen stem nadoet. Deze techniek is al beschikbaar. Het bedrijfje Lyrebird belooft dat ze met één minuut spraak een realistische computerversie van een stem bouwen.

Ooit zal je digitale assistent uren met je moeder aan de telefoon zitten en precies op de juiste momenten een instemmend ‘hmm’ of ‘zo zeg!’ produceren. Totdat blijkt dat niet je moeder belde, maar haar digitale assistent.

Marc Hijink is techredacteur.