Dit waren de slachtoffers van de brand in de Grenfell-toren

Zomaar wat inwoners van een torenflat in Londen: Lee Disson, die hield van klassieke Britse auto’s. Amal Ahmedin, die altijd zelfgemaakt brood meebracht naar de crèche van haar dochtertje. Fatima Choucair, die gek was op voetballen - haar klasgenootjes herinneren zich nog hoe blij ze was toen ze haar eerste goal scoorde voor het schoolelftal.

Op 14 juni vorig jaar stierven Lee, Amal en Fatima bij de brand in de Grenfell-toren. Bijna een jaar lang bleven ze samen met veel van de 68 andere doden net zo anoniem als hun woontoren was voor de allesverwoestende brand. Tot vandaag: The Guardian tekende de levensverhalen van alle Grenfell-slachtoffers op en maakte daar een indringende digitale productie van.

Journalisten van de Britse krant interviewden de afgelopen acht maanden talloze familieleden en vrienden van de omgekomen flatbewoners:

“We waren ons bewust van de woede in de gemeenschap over de berichtgeving in de pers, en we beseften hoe gevoelig het lag om te schrijven over mensen die getroffen zijn door zo’n tragedie. Daarom hebben we de familieleden van de betrokkenen heel zorgvuldig benaderd. Sommigen wilden begrijpelijk genoeg niet met ons praten. [...] Maar in de meeste gevallen vertelden de nabestaanden maar al te graag over hun geliefden.”

Het leverde een serie miniportretten op die de omvang van de ramp - de grootste brand in Londen sinds de Tweede Wereldoorlog - nog eens extra benadrukt. De slachtoffers zijn gegroepeerd per verdieping, op een lange scrollpagina met buren, bekenden en familieleden van negentien nationaliteiten en leeftijden tussen de 0 en 84 jaar.