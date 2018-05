Blendle haalt voor 4 miljoen aan nieuwe investeringen op

Onlinekiosk Blendle heeft 4 miljoen euro aan nieuwe investeringen opgehaald. Dat maakte directeur Alexander Klöpping maandag bekend. Het geld is afkomstig van de Deense investeerder Morten Strunge en van onlineboekenwinkel BookSpot, eigendom van Postcode Loterij-oprichter Boudewijn Poelmann.

Volgens Klöpping gaat zijn bedrijf de investering vooral gebruiken voor uitbreiding van Blendle Audio, een dienst waarmee leden kunnen luisteren naar gesproken versies van artikelen. Blendle lanceerde het project afgelopen januari. Het is alleen beschikbaar voor mensen met een Premium-abonnement, niet voor wie Blendle gebruikt om artikelen per stuk te kopen.

In december vorig jaar liet Blendle nog weten dat het in 2018 een nieuwe investering nodig had om te blijven bestaan. Het bedrijf leed in 2016 2,4 miljoen euro verlies. Een jaar eerder noteerde het op zijn balans ook al 1,6 miljoen euro in rode cijfers.

Blendle draait vooral verlies doordat het de afgelopen jaren flink heeft ingezet op uitbreiding in het buitenland. De kiosk zette onder meer voet aan de grond in Duitsland en de Verenigde Staten. Een onverdeeld succes zijn die avonturen nog niet. Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek schreef vorige maand dat Blendle in Duitsland “niet lekker loopt” en dat de Amerikaanse activiteiten “in de slaapstand” staan.

Investeringen

De eerste grote investering die Blendle wist binnen te halen kwam van het bedrijf achter The New York Times en de Duitse uitgeverij Axel Springer. Zij staken in 2014 3 miljoen euro in Blendle. Een jaar geleden kreeg de startup een onbekend bedrag van het Japanse mediaconcern Nikkei en de Amsterdamse investeerder INKEF Capital.

Volgens Klöpping ligt de toekomst van Blendle in het Premium-abonnement, waarmee leden voor tien euro per maand twintig artikelen per dag kunnen lezen. “We hebben het businessmodel gevonden”, verklaarde hij in augustus vorig jaar. Niet alle media die in Blendle zaten, waren tevreden over het abonnementsmodel. De Telegraaf haalde zijn stukken uit het Premium-gedeelte, NRC trok zich helemaal terug uit de digitale kiosk.