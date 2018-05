Armste wijk-tour geschrapt na verwijt ‘aapjes kijken’

Een journalistieke dagtocht door Crooswijk, de „armste wijk van Nederland”, voor 89 euro per persoon. Het werd aangeboden door oud-verslaggevers Wouter Kurpershoek en Joël Batenburg van Feiten.nu, een nieuw bureautje in (inter)nationale ‘feitenreizen’. Maar hun Crooswijk-advertentie in Trouw viel verkeerd op sociale media. Na alle kritiek en media-aandacht is de Rotterdamse stadssafari nu geschrapt.

89 euro? „Dat is 10 procent van mijn inkomen”, twitterde ene Mara Tegendraads uit de wijk het Oude Noorden. „Denk eens na! Als je aapjes wil kijken, ga je maar naar Blijdorp.” Hanna de Koning, ook uit Rotterdam, twitterde: „Deze heren willen geld verdienen onder het mom van sociale betrokkenheid.” De geplande feitenreizen naar Israël en de Palestijnse Gebieden en Rusland (titel: „De Russische beer is los”) leken ineens ook verdacht.

„De toon is gezet en voor redelijkheid is op Twitter geen enkele ruimte”, reageerde Batenburg. „Mijn familie komt overigens ook uit Crooswijk maar dit terzijde.” Kurpershoek liet het AD weten „buitengewoon beledigd” te zijn door het verwijt van ‘aapjes kijken’: „Dit was een positief initiatief waarin ontmoetingen tussen mensen centraal stonden”.

De twee dagtochten in juni (maximaal 30 personen) zouden beginnen met koffie, thee en boterkoek in wijkcentrum De Nieuwe Branding. Op het programma stonden een bezoek aan boksschool Van ’t Hof die met jongeren werkt en een ontmoeting met de redactie van wijkblad De Crooswijker. ’s Avonds was het „eten wat de pot schaft” met oud-Rotterdammer van het Jaar Stien Weijgertse, bijna 80.

Maandbudget 1.063 euro

De omschrijving ‘armste wijk van Nederland’ was afgeleid van een SCP-rapport uit 2016 waarin Crooswijk en Tussendijken de twee postcodegebieden met het hoogste armoedepercentage worden genoemd. In 2013 moest in Crooswijk 31 procent van de inwoners rondkomen van een maandbudget van minder dan 1.063 euro.

„De kop is wat ongelukkig, maar klopt feitelijk”, reageert Trouw-hoofdredacteur Cees van der Laan aan de telefoon. „Op sociale media is het niet goed ontvangen en niet goed begrepen.” Hij benadrukt dat Trouw één keer geadverteerd heeft en verwijst naar Kurpershoek voor commentaar. Kurpershoek, oud-crisisverslaggever van de NOS, is de ophef beu. Hij appt kort dat het besluit is genomen door de ophef op sociale media, niet door landelijke media.

„De definitie van ‘armste wijk’ kan op verschillende wijzen worden geïnterpreteerd”, zegt Roja Shafaei, gebiedsmanager bij de welzijnsorganisatie DOCK. „Als we het hebben over de inzet en betrokkenheid van bewoners, dan is Crooswijk een rijke wijk.”