Anne-Marie Couderc interim-topvrouw Air France-KLM

De 68-jarige advocaat Anne-Marie Couderc wordt interim-bestuursvoorzitter van Air France-KLM. Dat melden Franse media maandag. Couderc wordt tijdelijk de opvolger van Jean-Marc Janaillac, die eerder deze maand zijn vertrek aankondigde na een mislukt personeelsakkoord.

Couderc zat al in de raad van bestuur van het luchtvaartbedrijf. Eerder was ze actief als politica, onder meer als staatssecretaris van Werkgelegenheid. Naar verwachting neemt ze dinsdag het roer over. Die dag is de jaarvergadering van Air France-KLM.

Couderc neemt de leiding tijdelijk waar terwijl er gezocht wordt naar een nieuwe bestuursvoorzitter. Het concern streeft ernaar om binnen enkele maanden een geschikte kandidaat te hebben gevonden. Er worden geen grote beleidswijzigingen van haar verwacht.

Loonconflict

Janaillac was sinds mei 2016 topman van Air France-KLM. De afgelopen maanden kreeg hij te maken met stakingen binnen het bedrijf, die het bedrijf naar schatting al 300 miljoen euro hebben gekost. De bonden eisten een salarisverhoging van 6 procent, de piloten zelfs ruim 10 procent.

Die eisen vond Janaillac onredelijk. Hij zei dat ermee instemmen “economisch onmogelijk en suïcidaal” zou zijn. De directie stelde een geleidelijke loonsverhoging van 6,95 procent over vier jaar voor.

Hij schreef een internetreferendum uit onder het personeel over dit laatste voorstel en zei op te stappen als het verworpen zou worden. Toen 55 procent van de werknemers tegenstemde, zei Janaillac ontslag te nemen op 15 mei.