Acties rijksambtenaren beginnen bij Belastingdienst

Ambtenaren van de Belastingdienst leggen volgende week tijdelijk het werk neer. Dat hebben vier vakbonden voor overheidspersoneel maandag aangekondigd.

De werkonderbreking is het begin van een reeks acties van landelijke ambtenaren. Daarmee willen vakbonden het kabinet dwingen tot een loonsverhoging van 3,5 procent.

Bij de fiscus zullen de werkonderbrekingen plaatsvinden bij twee afdelingen. De bonden konden maandagochtend nog niet zeggen bij welke twee, dat moeten zij eerst met de werkgever bespreken.

Zoveel mogelijk ministeries

In februari liepen de cao-onderhandelingen vast over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor 118.000 landelijke ambtenaren bij onder meer ministeries, Rijkswaterstaat en de Belastingdienst. Het kabinet vond de looneis te hoog, maar kwam niet met een tegenvoorstel. Daarop staakten de bonden de onderhandelingen.

FNV-bestuurder Marco Ouwehand zegt, mede namens de andere bonden, dat de acties doorgaan tot het kabinet een „serieus” loonbod doet. Er worden ook acties voorbereid bij de Inspectie SZW, die controleert of werkgevers en werknemers zich aan arbeidsregels houden. Later volgen acties in gevangenissen en bij de Douane. De bonden willen dat zoveel mogelijk ministeries hinder ondervinden van de acties.

Vakbondsleden van de Inspectie SZW bespreken deze week wat voor actie zij willen voeren. Eerder hebben ambtenaren van deze inspectie tijdelijk geen boetes geïnd, zegt Ouwehand. De handhaving ging wel door.

Niet langer wachten

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) zei eerder dat ze pas eind deze maand meer duidelijkheid kan geven over haar budget voor een loonsverhoging. Dat geldt nog steeds, zegt haar woordvoerder maandag.

Eind deze maand presenteert het kabinet een nieuwe tussentijdse begroting voor dit jaar, de zogeheten Voorjaarsnota. Ollongren waarschuwde al dat een deel van haar budget opgaat aan de stijgende pensioenpremies voor ambtenaren – dat verkleint de ruimte voor een loonsverhoging.

De bonden willen niet langer wachten. Volgens Ouwehand heeft het kabinet al genoeg tijd gehad om met een loonbod te komen: „We zijn in december al begonnen met onderhandelen. Als het goed is, neem je dan je portemonnee mee aan tafel.”

Tot 2015 waren de lonen van ambtenaren vier jaar bevroren. Daarna volgden een loonsverhoging van 1,25 procent (2015) en 3 procent (2016). De grootste vakbond FNV tekende niet voor die loonsverhoging omdat die deels werd betaald door de pensioenpremie te verlagen. Dat noemde de bond een „sigaar uit eigen doos”. Vorig jaar kregen de ambtenaren een inflatiecorrectie en stegen de lonen met 1,4 procent.