Het politieke banencarrousel zit vol nieuwe kansen

Op de laatste dag van het meireces is De Haagse Stemming terug. Vandaag: hoe er naast de spannende sollicitatie van Dijsselbloem nog meer begeerde politieke plekken te verdelen zijn. En de Nationale Ombudsman fileert het nieuwe zorgstelsel.

VACANT: Wie adviseert straks over de staat van de staat? Het leek afgekaart tijdens de coalitiebesprekingen. D66’er Thom de Graaf zou de nieuwe vicevoorzitter van de Raad van State worden. Dit najaar gaat Piet Hein Donner met pensioen. En het D66 van De Graaf, hij is nu voorzitter van de Eerste Kamerfractie, is politiek gezien ‘aan de beurt’. Niets meer aan doen, zo leek het. Maar de Raad van State - sowieso aan het worstelen met zichzelf - ziet weinig in zo’n politieke benoeming. De raad kreeg Jeroen Dijsselbloem zo ver om te solliciteren. De PvdA’er maakt de coalitie kwetsbaar voor verwijten over achterkamers - en voor een interne ruzie met D66 als het níet De Graaf wordt. Krijgen we een herhaling van 2011? De Raad van State zag toen vooral Alexander Rinnooy Kan zitten, maar het kabinet kwam met Donner. Een Haagse achilleshiel, schrijft columnist Tom-Jan Meeus.

Vacant II: Als de nieuwe baas van de Raad van State is aangewezen, blijft er een boodschappenlijst aan binnenkort te verdelen politieke functies over. NRC-verslaggever Thijs Niemantsverdriet inventariseert de banen die nog in het verschiet liggen. Maar liefst drie provincies hebben een nieuwe commissaris van de Koning nodig. Worden dat weer VVD’ers, misschien Edith Schippers? Wie ambieert het voorzitterschap van de Eerste Kamer, of blijft het Ankie Broekers-Knol? En Frans Timmermans, zit hij zó stevig in het zadel dat hij kan blijven als eurocommissaris? Niet te vergeten: wie wordt het hoofd van de hoofdstad? Het banencarrousel is nog lang niet uitgedraaid.

Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat. Stuur mij De Haagse Stemming

ZORGEN OM ZORG: De burger die zorg nodig heeft, verdwaalt nog te vaak bij alle verschillende loketten. Vandaag verschijnt hierover een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen, meldt Trouw. Van het nieuwe zorgstelsel wordt geen spaan heel gelaten. Bij de invoering werd een betere toegang tot de gezondheidszorg beloofd, maar daarvan zou “niets” zijn terechtgekomen. Gemeenten en instanties wijzen vooral naar elkaar als een zorgvrager niet in hun ‘hokje’ valt. Van het kastje naar de muur.

FISCALE SNELWEG: D66-staatssecretaris Menno Snel (Financiën) komt met plannen om Nederland minder belastingparadijselijk te maken. Ook buitenlandse bedrijven die meer dan een ‘brievenbus’ in Nederland hebben - bedrijven die hier dus echt actief zijn - moeten worden aangepakt. Dat zegt hij tegen NRC. Snel wil best een “ontzettend aantrekkelijk vestigingsklimaat”, maar hij wil de “scherpe kanten er vanaf”. Vanaf 2020 moet er een heffing komen op rente, royalty’s en dividenden die via Nederland naar erkende belastingparadijzen stromen. Komende week praat de Tweede Kamer over de plannen van Snel. Kamerleden zullen niet vergeten zijn dat in het voordeel van bedrijven juist de winstbelasting wordt verlaagd en de dividendbelasting wordt afgeschaft, als het aan de coalitie ligt.

GEEN TURKSE CAMPAGNE: De VVD wil met een wet “politici uit onvrije, ondemocratische landen” verbieden om in Nederland verkiezingscampagne te voeren. Dat meldde De Telegraaf zaterdag. Zo zouden volgens de VVD in elk geval Turkse politici hier geen campagne meer kunnen voeren in de aanloop naar de Turkse verkiezingen. Het CDA zou enthousiast zijn over het plan. Juristen toonden zich tegenover de Volkskrant meteen kritisch. Want is dit in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens? “Erdogan opvoeden per wet gaat niet lukken”, waarschuwde Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht.

WAT WIJ VOLGEN: Alles rond de Voorjaarsnota. Er zou een akkoord zijn met meer geld voor onderwijs en veiligheid. Maar waar gaat het pijn doen? We zijn vooral benieuwd naar de kostbare gevolgen van het inperken van de gaswinning in Groningen.

QUOTE VAN DE DAG:

“Het is emotiewetgeving en stond ineens in het regeerakkoord: maar waar komt het vandaan?”

Jeroen Soeteman, voorzitter van de Vereniging voor Strafrechtadvocaten, zei dit zondagavond bij Nieuwsuur. Hij is niet blij met het voornemen van het kabinet om zware criminelen niet meer vrij te laten na tweederde van hun straf.