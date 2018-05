Wat wél werkt op het Songfestival: een MeToo-lied met kippengetok

Sommige ideeën zijn beter dan anderen. Als het om het Eurovisie Songfestival gaat, is het soms lastig uit te leggen waarom dat dan is. De winnaar, Israëlische zangeres Netta Barzilai, doet in haar liedje een kip na. Op het podium in Lissabon maakte de 25-jarige zangeres zaterdagavond tokgeluiden en elleboogbewegingen. Vreemd, maar het was het verhaal achter het liedje dat scoorde. ‘Toy’ is „een aanmoediging voor iedereen die heeft moeten aanhoren dat hij of zij niet goed genoeg was”.

Met regels als ‘I am not your toy/ You stupid boy’ wilde Barzilai ook stelling nemen tegen seksisme en misbruik. Ze zei eerder tegen LGBTQ-platform OUTtv: „Het is ook een #MeToo-lied, maar vooral een hart onder de riem voor iedereen.” En tegen Eurovisionsite Wiwibloggs zei ze dat het lied gaat over: „de ontwakende macht van vrouwen, verpakt in een kleurig, vrolijk gevoel.”

Barzilai liet onder meer Cyprus (vurige dans-act, gouden glitterpak en vuurwerk) en Duitsland (ode aan overleden vader) achter zich. De uitslag werd bepaald door de tv-kijkende televoters en door de vakjury’s. Dit is de vierde keer dat Israël wint; voor het laatst twintig jaar geleden. In 1998 won transvrouw Dana International met ‘Diva’. Barzilai: “Volgend jaar in Jeruzalem!”

Nederlandse inzending Waylon (Willem Bijkerk) eindigde met countryrocknummer ‘Outlaw in ‘Em’ op de achttiende plaats – er deden in totaal 43 landen mee. Voor Nederland begon het Songfestival een stuk positiever dan het eindigde. Waylon kwam naar Lissabon om te winnen, dat bleef hij herhalen. Maar in de repetitieperiode daalde hij bij de bookmakers. Er kwam kritiek op zijn streetdansers, die zouden afleiden van het nummer. De zanger bleef bij zijn act. Krumping, zoals de dansstijl heet, past volgens hem bij nummer ‘Outlaw in ‘Em’, want krumping zou de ‘outlaw van de dans’ zijn.

Na de show zei hij tegen de Nederlandse pers dat hij niet de plek had gekregen die hij had verdiend. „We wilden een keer iets anders doen op Eurovisie. Dat is door een boel mensen begrepen, maar door een heel groot gedeelte ook nog niet.”

In Nederland keken drie miljoen mensen naar de finale; één miljoen minder dan vorig jaar. Toen eindigden de drie zussen van OG3NE op de elfde plaats.