Vriend van dader mesaanval Parijs aangehouden

Franse politie heeft zondag een vriend van de dader van de mesaanval in Parijs aangehouden. Dat heeft een bron binnen justitie bekendgemaakt, meldt AFP.

Zaterdagavond viel een man in het centrum van de Franse hoofdstad vijf mensen aan met een mes. Bij de aanval kwam een 29-jarige man om het leven. Vier anderen, onder wie een Chinees en Luxemburger, raakten gewond. De dader werd door de politie doodgeschoten. Tijdens de aanval zou hij volgens getuigen “Allahu Akbar” (“God is de Grootste”) hebben geroepen.

Het is nog onduidelijk of de zondag aangehouden vriend betrokken is geweest bij de aanval. De man, net als de gedode dader geboren in 1997, is opgepakt in de stad Straatsburg en wordt ondervraagd.

Bekend bij autoriteiten

De naam van de dader is nog niet officieel bekendgemaakt, maar volgens Franse media gaat het om Khamzat Azimov. Hij had geen strafblad maar stond wel al sinds 2016 op de radar van Franse inlichtingendiensten. Azimov zou banden hebben met een groep jihadistische jongeren die IS zouden steunen.

De actie werd opgeëist door Islamitische Staat (IS). Het is niet duidelijk of Azimov alleen zou zijn geïnspireerd door de terreurbeweging of dat hij ook hulp heeft gekregen.

Dader opgegroeid in Straatsburg

Azimov werd geboren in de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië en kwam volgens Le Monde in 2000 in Frankrijk wonen. Hij groeide op in Nice en Straatsburg en kreeg uiteindelijk de Franse nationaliteit. De ouders van Azimov, die in Parijs wonen, worden ook ondervraagd.

Frankrijk is de afgelopen jaren herhaaldelijk het doelwit geweest van terroristen. Sinds 2015 zijn daarbij meer dan 240 mensen om het leven gekomen. De Fransen zijn aangesloten bij de internationale coalitie die strijdt tegen IS in Syrië.

De terreurgroep heeft zeker honderden Tsjetsjenen weten te rekruteren om mee te strijden in Syrië of om in Rusland of het Westen aanvallen uit te voeren. Rusland sloeg in de jaren negentig met harde hand een islamitische opstand in Tsjetsjenië neer.