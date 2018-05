Verstappen rijdt naar eerste podium van het jaar, Hamilton domineert

Max Verstappen heeft door een solide race en het nodige geluk zijn eerste podiumplaats van het Formule 1-seizoen binnen. De 20-jarige Nederlander van Red Bull werd tijdens de Grand Prix van Spanje in Barcelona derde. Een ongenaakbare Lewis Hamilton (Mercedes) won, voor zijn teamgenoot Valtteri Bottas.

Hamilton liep uit in de strijd om een vijfde wereldtitel ten opzichte van grote concurrent Sebastian Vettel (Ferrari). De Duitser werd vierde.

Weinig enerverende race

De podiumplek voor Verstappen was zijn eerste sinds zijn overwinning in Mexico eind vorig jaar. Hij had hem nodig, in een jaar waarin hij door eigen fouten meerdere goede resultaten aan zich voorbij zag gaan. Tot nu toe was een vijfde plek zijn beste resultaat geweest.

De race in Barcelona was weinig enerverend. De dreigende zwarte wolken boven het circuit braken op wat spetters na niet uit en dus was er voor het grootste deel van de zondagmiddag sprake van een kleine optocht – inhalen is op het circuit in Montmélo lastig tot onmogelijk, zeker zonder kunstgrepen.

Al begon de wedstrijd nog wel enerverend. Net als vorig jaar was er vlak na de start een crash. Toen reed Bottas Kimi Raikkonen (Ferrari) en Max Verstappen uit de race. Nu trapte Romain Grosjean (Haas) op de rem voor zijn teamgenoot Kevin Magnussen en kwam hij overdwars op het asfalt. Nico Hülkenberg (Renault) en Pierre Gasly (Toro Rosso) konden de auto van de Fransman niet ontwijken. Einde race voor alle drie.

Strategie

De race liep uit op een strategisch steekspel tussen de teams wat betreft de timing van de pitstops. Ferrari gokte daarbij verkeerd, laat in de race, door net als in Australië tijdens een virtual safety car nog een keer een pitstop te maken. Dat ging in Melbourne goed, nu mislukte het. Verstappen ging Vettel voorbij naar plek drie en kon die plek vasthouden, al werd het op de eindstreep nog spannend. Raikkonen was inmiddels uitgevallen, daar had Verstappen eerder al van geprofiteerd.

Red Bull zal met goede moed richting Monaco gaan. De updates die het team meebracht naar Barcelona zullen daar nog veel beter zijn, aangezien topsnelheid in de nauwe straten van Monte Carlo niet belangrijk is.

Hamilton heeft intussen op eigen kracht de titelstrijd in handen. Mercedes leek in Barcelona eindelijk zijn zaakjes op orde te hebben. Nu is het aan Ferrari om weer te reageren.