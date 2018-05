Topman KLM: Opsplitsing Air France-KLM is ondenkbaar

Het opsplitsen van Air France en KLM is “ondenkbaar”. Dat heeft KLM-topman Pieter Elbers zondag gezegd in het tv-programma Buitenhof. In het programma verdedigde Elbers de continuering van de samenwerking, al geeft hij toe dat KLM enorm last heeft van de al “vijftien dagen durende stakingen” van het personeel in Frankrijk over een loonconflict. Het is voor het eerst dat Elbers uitgebreid commentaar geeft sinds de luchtvaartmaatschappij afgelopen week een flinke koersval maakte na het vertrek van de hoogste baas Jean-Marc Janaillac.

De impact van de stakingen op KLM is groot, al benadrukte Elbers dat “geld dat in Amsterdam verdiend wordt, ook hier uitgegeven wordt”. Toch zei Elbers dat “de hele boel spaak” dreigt te lopen:

“Het doel heiligt niet altijd de middelen. Op het moment dat je een arbeidsconflict hebt, is staken natuurlijk een recht, maar het brengt ook grote verantwoordelijkheid met zich mee. Als je ziet dat ze afgelopen jaren winst maakten van 500 miljoen en nu gooi je 400 miljoen het raam uit, dan geeft dat een beetje de orde van grootte weer. Daar koop je twee Boeings 747 voor.”

Als de Franse bonden niet snel terug aan het werk gaan zal er volgens Elbers hard moeten worden ingegrepen. Hij wees de bonden er bovendien op dat de Franse overheid afgelopen week al heeft gezegd Air France niet financieel te hulp gaat schieten. Dat suggereerden de bonden eerder. De Franse staat heeft 14 procent van de aandelen in moederbedrijf Air France-KLM.

“De bonden moeten niet de illusie hebben te denken dat er nog een helpende hand van boven komt. Dergelijke staatssteun mag volgens Europese wetgeving helemaal niet meer.”

Air France is geen blok aan KLM’s been

Het afgelopen jaar maakte KLM 900 miljoen winst, Air France 500 miljoen. De cijfers over het eerste kwartaal zien er minder rooskleurig uit: Air France leed een verlies van 178 miljoen euro, KLM maakte 60 miljoen winst. Hoewel KLM “het merendeel aan het financiële resultaat bijdraagt” vindt Elbers het een te “enge blik” dat Air France een blok aan het been van KLM zou zijn. Ook wees hij er nog op dat KLM er in 2004 voor de fusie zelf slecht voor stond.