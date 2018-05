Toen de jonkies, nu de ervaren hockeyers bij Amsterdam

Gebroederlijk lopen Valentin Verga en Billy Bakker van het waterveld in het Wagener stadion in het Amsterdamse Bos. Verga nog druk pratend, hier en daar een handgebaar, Bakker kijkt wat versuft om zich heen. De twee hebben zojuist met hun team Amsterdam de eerste wedstrijd van de play-offs om het landskampioenschap tegen Kampong verloren – na shoot-outs. Daarmee is de kans op een nieuwe titel voor Amsterdam een stuk kleiner.

In 2012, bij het laatste kampioenschap van de club, waren de 28-jarige Verga, de 29-jarige Bakker en ook spits en topscorer Mirco Pruyser (28) er al bij. „Zij waren toen de jonkies”, zegt Klaas Veering (37), dat seizoen de keeper van Amsterdam.

Jonkies dus, zonder echte verantwoordelijkheid. Verga en Bakker speelden destijds wel al in het Nederlands elftal en waren belangrijke spelers voor hun club. Maar anderen bepaalden de structuur binnen de ploeg, zegt Veering. „Wij hadden met onder meer Taeke Taekema, Geert-Jan Derikx en mijzelf jongens met ervaring. De jonkies konden vrijuit spelen.”

Ervaring

De ervaring van oudere spelers is belangrijk voor een team, zegt Taco van den Honert. De huidige assistent-bondscoach bij de mannen, was in 2012 coach van Amsterdam. „Dat ontbrak misschien wel de laatste jaren, waarin er geen titels werden binnen gesleept.”

Die ervaring komt met de leeftijd, ondervond Van den Honert aan den lijve. „Ik was zelf een piemelaar als speler. Zo rond mijn 26ste, 27ste besefte ik pas dat het om meer gaat in een wedstrijd.” De ervaring zorgt voor een switch in het denken, zegt Van den Honert. „Je hebt door dat je voor het team aan het spelen bent. Bij de één gebeurt dat al eerder, maar je kunt van iemand van 22, 23 jaar niet verwachten dat hij een ploeg op sleeptouw neemt.”

Billy Bakker is ook in deze eerste wedstrijd in de best-of-three met Kampong, dat eerste werd in de competitie en de landstitel verdedigt, de aanvoerder van Amsterdam. Verbaal aanwezig, zo nu en dan verklappen zijn handen de route die de bal moet gaan afleggen. Hij leidt zijn ploeg. Goed zichtbaar wordt dat, als Amsterdam in het tweede kwart op voorsprong komt. Even juicht hij, om vervolgens naar zijn centrale verdedigers te snellen voor overleg.

Meedogenloos

Bakker is in zijn rol gegroeid, zegt Fons Fonteijn, die het tophockey coördineert binnen Amsterdam. Een groei waar men bij de club op hoopte. „Billy is een natuurlijke hockeyer, die altijd kan terugvallen op zijn techniek.” Voor Bakker was het zaak om zijn nieuwe rol te gaan begrijpen. Iets dat hem door velen binnen Amsterdam op het hart werd gedrukt. Fonteijn: „Hij begrijpt die rol nu, dat zie je terug op het veld.”

International en aanvoerder Billy Bakker (rechts) moet Amsterdam de eerste landstitel sinds 2012 bezorgen. Foto Ben Haeck

Ook Van den Honert ziet de ontwikkeling die Bakker heeft doorgemaakt. „In die beslissingswedstrijd tegen Bloemendaal in de halve finale, dan ‘roeit’ hij gewoon een paar ballen weg. Naar de andere kant van veld, waar niemand staat.” Niet zoals Bakker 'vroeger' hockeyde. „Was hij minder meedogenloos. Dan zou hij nog gaan lopen met de bal om er op een mooie manier uit te komen.”

Rol in het veld

Toch kan niet van iedere speler worden gevraagd dat hij een team gaat leiden. „Je moet van de juiste personen het juiste te vragen”, zegt Fonteijn. Valentin Verga, deze zondag vooral bezig met de beslissingen van de scheidsrechters, is niet de man om de rust te bewaren op belangrijke momenten, zegt voormalig ploeggenoot Veering. “Hij is een ongeleid projectiel, met veel energie en passie. Dat is zijn rol, op die manier brengt hij het team in beweging.” Van den Honert ziet wel ontwikkeling bij Verga. „Hij lijkt het allemaal wat meer te kunnen doseren.”

International en aanvaller Mirco Pruyser(rechts) was in de eerste finalewedstrijd tegen Kampong niet op dreef. Foto Ben Haeck

Spits Mirco Pruyser, bij wie in deze eerste wedstrijd met Kampong niet veel lukt, toont zich dit seizoen ook meer dan alleen de ‘goalgetter’, vindt Veering. „Hij heeft zich misschien wel het meest ontwikkeld. Ik zie hem ballen ophalen op het middenveld en het spel verdelen, dat had ik nooit van hem verwacht.”

Of Verga, Bakker en Pruyser dit seizoen de ploeg van de Australische coach Graham Reid de titel kunnen brengen, moet blijken. „De tijd is rijp, na zes jaar”, zegt Veering. Dan moeten de komende twee uitduels met Kampong worden gewonnen.