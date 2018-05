Schade en overlast door zware regenval in Drenthe en Groningen

Zware regenval heeft zondag voor overlast en schade gezorgd in het noordoosten van Drenthe en het zuiden van Groningen. Straten en terrassen staan blank, parkeergarages en auto’s zijn gedeeltelijk onder water komen te staan.

De brandweer is in Groningen zeker twintig keer uitgerukt, in Drenthe zijn korpsen volgens een woordvoerder nog eens “enkele tientallen keren” ingezet. Onder meer in en rond Assen, Eext, Drouwen, Bronneger, Rolde en Gasselte is er veel overlast.

Inmiddels is op bepaalde plaatsen 64 millimeter regen gevallen, meldt Weeronline. Dat zou meer zijn dan de totale neerslag die normaal gesproken in mei valt. De woordvoerder van de brandweer noemt het een “wat extremere situatie voor het late voorjaar”.

Dak ingestort

De brandweer moest overtollig water wegpompen, of putten ontstoppen. Bij een autobedrijf in Assen is een deel van het dak ingestort door de druk van het water, meldt het Dagblad van het Noorden.

De buien trekken naar het noordwesten richting Friesland en de Waddeneilanden. De verwachting is dat daar later ook veel regen zal vallen. Het KNMI had eerder op de dag code geel uitgeroepen voor de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, en Groningen met de waarschuwing dat ook hagel kan vallen. Die waarschuwing is inmiddels ingetrokken.