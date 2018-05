On-Hollands sterke specialist op gravel kan alle toppers aan

Kiki Bertens verliet Madrid op zondag met een grote lach en een kleine traan. De 26-jarige Nederlandse speelde op het gravel van de Spaanse hoofdstad het beste tennis uit haar loopbaan, haalde daarmee voor het eerst de finale van een Premier Mandatory Event, verdiende 583.725 euro, steeg naar de vijftiende plek op de wereldranglijst, maar toch bleef de ultieme bekroning uit. Na een gevecht van bijna drie uur moest ze de titel aan Petra Kvitova laten. „Het verlies doet pijn, maar ik denk dat ik snel met een positief gevoel terug zal kijken op deze week”, zei de nummer één van Nederland.

Bertens bevestigde in Madrid wat de insiders al lang wisten. Ze behoort op gravel tot de allerbesten van de wereld. En daar begint ze zelf nu ook langzamerhand in te geloven. „Ik heb de laatste tijd grote stappen gemaakt. Ik weet dat ik het heel veel meiden lastig kan maken”, zei ze op bescheiden toon een half uur na de verloren finale.

Glijden naar de forehand

Wat maakt Bertens zo goed op gravel? Ze geeft er zelf een kort en afgemeten antwoord op. „Op het gravel glij ik vaak op mijn benen naar mijn forehand waardoor ik de ruimte heb een zware, harde bal met veel spin te slaan. De bal stuit hoger op dan veel speelsters gewend zijn. Die vinden het lekkerder om op heuphoogte te spelen en voor snelle punten te gaan. Ik bouw een punt juist liever met vier, vijf ballen op. Aan de andere kant weet ik met een backhand slice heel veel ballen terug te brengen.”

Bertens heeft in het verleden al vaker bewezen dat ze op gravel tot uitschieters in staat is. Zo verraste ze velen toen ze in 2012 aan het begin van haar loopbaan in het Marokkaanse Fez al een WTA-titel won. Later volgden prijzen in Nürnberg (2016, 2017), Gstaad (2017) en Charleston (2018), maar een hoofdprijs op de hoogste podia bleef uit. Twee jaar geleden haalde ze de halve finales van Roland Garros. Bertens kwam in Madrid nog dichterbij.

Aan de hand van haar coach Raemon Sluiter zette Bertens de afgelopen 2,5 jaar kleine en grote passen naar de top. De voormalige nummer 46 van de wereld noemt zijn ‘werkgever’ een bijna on-Hollandse gravelspecialiste. „Buiten Martin Verkerk, en misschien Edwin Kempes op een iets lager niveau, spelen Nederlanders juist liever niet op gravel. Maar Kiki is een echte geboren gravelspeelster. Van jongs af aan heeft ze altijd op die ondergrond gespeeld. In de zomer, maar ook in de winter. Ze heeft erop leren bewegen. Dat hoefde ik haar niet meer bij te brengen. Ik ben gaan werken aan de dingen die minder waren. We hebben de afgelopen vijf maanden op alle vlakken keihard gewerkt. Zelf doet ze daarnaast fysieke trainingen en yoga. Als ik het nu overzie zijn er niet veel dingen die we voor mijn gevoel anders zouden moeten doen.”

Fysieke kracht en een sterke geest

Het lukte Bertens in Madrid als nooit tevoren haar krachten te bundelen. Met technisch sterk spel, fysieke kracht en een sterke geest versloeg ze wereldtoppers als Sevastova, Wozniacki, Sjarapova en Garcia. Alleen Kvitova was haar in een hoogstaand gravelgevecht met veel moeite de baas. De Tsjechische won op punten. „Het deed me denken aan de bokswedstrijd tussen Ali en Frazier”, verzuchte Sluiter na afloop. „Ik ben er megatrots op wat ze heeft laten zien. En ze had echt kansen om te winnen. Ze behoort op gravel zeker tot de wereldtop. Ik denk dat Kiek hier in Madrid een blueprint in handen heeft van hoe ze de dingen moet doen.”

Bertens blijft zelf uiterst nuchter onder het succes en sluit zich af voor de buitenwereld. „Wat ik los maak in Nederland? Geen idee. Mijn telefoon staat uit. Aan sociale media doe ik niet meer. Ik richt me nu op het toernooi van Rome.”

Bertens begint ook in Italië als outsider. Ze behoort niet tot de beste acht speelsters die een bye voor de eerste ronde hebben gekregen. Bertens treft de Griekse Maria Sakkari, dezelfde speelster waarmee ze vorige week in Madrid haar zegetocht begon.