Mentale opsteker voor Verstappen

In Barcelona, zo zeggen de teams de laatste jaren, begint het Formule 1-seizoen opnieuw. Voor de eerste grand prix in Europa verrijzen in de paddock de eigen teamvertrekken en hoeven de coureurs niet langer in kleine, gelijkaardige blokkendozen boven op elkaars lip te zitten. De teams zijn thuis op Europese bodem.

Belangrijker dan de behuizing: de meeste teams komen in Barcelona voor het eerst met belangrijke verbeteringen aan hun auto’s. Terwijl de coureurs vier races in Oceanië en Azië hebben gereden, waren honderden werknemers in fabrieken in Engeland en Italië bezig met miljoenen kostende updates voor een winst van enkele tienden van een seconde per ronde. Zomaar kan een achterstand van een team in Barcelona ineens zijn weggepoetst.

Voor Max Verstappen moest de grand prix van Barcelona een herstart zijn van een seizoen dat door zijn eigen toedoen zo slecht begonnen is. Barcelona „zou best een bepalend moment in het seizoen kunnen zijn”, zei hij op zijn website in de week voorafgaand aan de race.

Verstappen haalde er zondag in ieder geval het maximale uit, op de plek waar hij in 2016 als jongste ooit een grote prijs won. Zijn derde plaats, de eerste podiumplek sinds zijn overwinning in Mexico afgelopen oktober, was de mentale opsteker die hij nodig had.

Fortuinlijk

Is het ook een afrekening met de kritiek die hij de eerste twee maanden van zijn vierde F1-seizoen over zich heen kreeg? Nee, daar is te veel voor gebeurd. Bovendien was de derde plaats in Barcelona een fortuinlijke. Zonder het uitvallen van Ferrari-coureur Kimi Räikkönen en een twijfelachtige strategische beslissing van de Italiaanse renstal – en dito pitstop – wat betreft Sebastian Vettel, was dit niet gelukt.

Er was voor Verstappen in ieder geval ruimte om te laten zien dat hij nog steeds op een volwassen manier een race kan rijden. Hoe goed hij met zijn banden kan omgaan, cruciaal op een circuit als Barcelona, waar inhalen lastig is. Maar ook deze race was niet foutloos, want Verstappen verloor een stuk van de voorkant van zijn auto toen hij onnodig Lance Stroll (Williams) aantikte. De schade deerde de Red Bull niet. Of Verstappen paste zich goed aan de situatie aan.

Hoe dan ook, hij verdubbelde bijna het aantal punten (18 naar 33) uit zijn eerste vier races. Races die werden ontsierd door kleine en heel grote incidenten waarbij steeds hij betrokken was.

Bij de seizoensopening in Australië, was hij te gretig. In Bahrein hetzelfde verhaal, toen hij in duel met Lewis Hamilton lek reed en kort daarna zijn auto moest parkeren. In China verpestte hij zijn race door één, of liever twee ondoordachte inhaalmanoeuvres. In Azerbajdzjan werd hij aangereden door teamgenoot Daniel Ricciardo – en dat was niet alleen de schuld van de Australiër.

De kritiek varieerde van mild (binnen Red Bull) tot spijkerhard (daarbuiten). Te veel risico willen nemen, te gevaarlijk, te onvolwassen – nog steeds. Verstappens drie overwinningen, zijn records, ze waren even vergeten.

Het deed Verstappen niets. Hij erkende de fouten, zei dat het even niet lekker liep. Maar zijn rijstijl aanpassen? Nooit. Die had hem in de Formule 1 gebracht.

Veel punten misgelopen

Een toekomstig wereldkampioen moet ook in punten denken. Berekenend zijn. En Verstappen en Red Bull zijn er al veel misgelopen voor een rol van betekenis in de strijd om de wereldtitel: Ricciardo staat vijfde, Verstappen zesde.

Bonusresultaten als die van Verstappen in Barcelona had Red Bull vaker moeten hebben. De auto is goed, maar nog niet zo goed als die van Mercedes en Ferrari. Maar geen team dat een auto gedurende het seizoen kan verbeteren als Red Bull.

Barcelona was stap één. Voor Verstappen en voor Red Bull. De gehoopte herstart. De motor van Renault blijft een zorg, maar de upgrades maakten de auto beter.

Reikhalzend kijken Verstappen en zijn team uit naar de nauwe straten van Monaco. Daar speelt over twee weken de motor even geen rol en kunnen ze hun ware gezicht laten zien.