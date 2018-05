Juventus pakte zevende titel op rij in Serie A

Juventus is voor de zevende keer op rij kampioen geworden van Italië. Het speelde in de één na laatste wedstrijd van het seizoen gelijk tegen AS Roma (0-0) en dat was voldoende voor de 34ste landstitel. Door het gelijkspel heeft de ploeg van trainer Massimiliano Allegri vier punten voorsprong op achtervolger Napoli.

Voor de 40-jarige keeper en aanvoerder Gianluigi Buffon is het de negende titel die hij pakt met ‘Juve’. Daarnaast won hij nog twee kampioenschappen met Juventus (2004/2005 en 2005/2006) die werden afgenomen na een omkoopschandaal. Daardoor werd Juventus teruggeplaatst naar de Serie B waar het in 2006/2007 gelijk kampioen werd.

Club Brugge pakt vijftiende titel

In België heeft Club Brugge de titel veroverd na een 1-1 gelijkspel tegen Standard Luik. Het is de vijftiende titel voor Club Brugge dat in 2016 voor het laatst kampioen werd; de titel werd vorig jaar behaald door Anderlecht. Bij Brugge spelen de Nederlandse Ruud Vormer - tevens aanvoerder - en Stefan Denswil.

Alleen in Turkije is de titelrace nog niet beslist. Alle vier de clubs uit Istanbul maken nog kans op het kampioenschap. Koploper Galatasaray heeft in de laatste wedstrijd aan één punt genoeg. Achtervolgers zijn Istanbul Basaksehir, Fenerbahçe en Besiktas.