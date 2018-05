Hoe een praatgroep ontaardde in een kweekplaats voor vrouwenhaat

Op haar 24ste had Alana, een Canadese studente statistiek in Ottawa, nog nooit een date gehad. Toen ze niet lang daarna uit de kast kwam en begon te daten, bedacht ze dat ze anderen wilde helpen die misschien net als zij in eenzaamheid leefden. Ze begon een online praatgroep: Alana’s Involuntary Celibate Project (onvrijwillig celibatair), afgekort incel of invcel. Dat haar initiatief een plek van virulente haat zou worden, had Alana nooit bedacht, vertelt ze in de afgelopen aflevering van de podcast Reply All.

De praatgroep moest een veilige gemeenschap worden voor iedereen die nog single of maagd was omdat ze niet uit de kast durfden te komen, voor de sociaal wat onhandige types of voor mensen die met psychische problemen worstelden. Maar de groep groeide en al snel ontstonden er allerlei afsplitsingen waar mensen tekeer konden gaan tegen vrouwen, waar vijandigheid werd gepredikt en waar opgeroepen werd tot geweld en verkrachting.

Lees ook: Mannen moedigen elkaar op internetfora aan tot extremisme: Moorden door gefrustreerde vrouwenhaters

Elliot Rodger, de jongen die in 2014 zes mensen vermoordde uit wraak omdat hij op zijn 22ste nog maagd was, wordt op dit soort fora als een held verheerlijkt. Net als Alek Minassian, die in april met een busje inreed op voetgangers in Toronto en daarbij tien mensen om het leven bracht. Minassian, die werd aangehouden en nu wordt vervolgd wegens moord, zou naar verluidt een incel zijn.

In interviews zegt Alana dat ze geen spijt heeft dat ze de groep is gestart. Maar wel dat ze zelf niet langer is blijven rondhangen om mensen verder te helpen. Ze is een nieuw project gestart om eenzame mensen uit hun isolement te halen: “Niemand heeft het recht op sex, maar iedereen verdient liefde.”

Luister het hele gesprek met Alana (schuilnaam) en leer meer details over de incels bij Reply All of via Spotify.