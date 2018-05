De lessen van de eerste Giro-week

Twaalf tellen voor hem had de Britse rozetruidrager Simon Yates drie keer met de rechterhand op zijn hart geslagen, als winnaar van de negende etappe in de Giro d’Italia. Maar Tom Dumoulin had even geen oog voor winnen of verliezen. Tussen de sneeuwwanden en in de ijle lucht trapte hij zijn uitgewrongen lijf moeizaam over de streep op de Gran Sasso d’Italia, op 2.135 meter hoogte. Om dan te beseffen dat hij het verlies op Yates en de andere klimgeiten redelijk had kunnen beperken. En om te constateren dat hij op concurrenten als Chris Froome en Fabio Aru fors had gewonnen, rond de minuut zelfs.

„Ik heb een prima koers gereden”, concludeerde Dumoulin, die na afloop per kabelbaan naar beneden werd gebracht. „Het was lastig de laatste vier kilometer, echt zwaar, maar dat was het voor iedereen. Ik heb er alles uitgehaald. Yates steekt er op dit moment echt bovenuit. Een aantal renners is bergop beter dan ik. Ik hoop dat dat nog een beetje gaat veranderen en anders is het zien hoeveel tijd ik op hen kan pakken of ga verliezen. Het ligt nog helemaal open. Het is wel mooi meegenomen dat Chris Froome tijd heeft verloren.”

Op koers

Na het tweede weekeinde van de Giro, met twee bergritten, ligt Dumoulin op koers om zijn eindzege van vorig jaar te prolongeren. Zijn achterstand op klassementsleider Yates (38 tellen) en diens ploeggenoot Esteban Chaves (zes seconden) is te overzien. Vorig jaar stond de kopman van Team Sunweb na ruim een week ook derde, een halve minuut achter de Colombiaan Nairo Quintana. Maar in die Giro was er in de tweede week direct een tijdrit, waarin specialist Dumoulin iedereen rijles gaf. Dit jaar is het parcours heel anders. Na de rustdag van deze maandag volgen vier niet al te selectieve ritten, in het weekeinde weer twee aankomsten bergop en pas dan een tijdrit. Met daarna nog drie loodzware bergritten als uitsmijter.

Het grootste probleem voor Dumoulin heet Simon Yates. Na zijn splijtende demarrage op de Etna van vorige week toonde de 25-jarige Brit op de Gran Sasso d’Italia opnieuw overmacht bergop. In de steile laatste drie kilometer tot de finish counterde de 1,72 meter kleine en 59 kilo lichte Yates elke aanval met speels gemak. Op zijn eindsprint op Campo Imperatore stond geen maat. „Natuurlijk realiseer ik me hoe bijzonder het is om in de roze trui ook nog een etappe te winnen”, sprak de Brit na afloop. „Deze zege draag ik op aan mijn ploeggenoten, die de hele dag keihard voor me gewerkt hebben.”

In de tijdrit, over 34,5 vlakke kilometers, kan wereldkampioen Dumoulin in de derde week normaal gesproken tijd winnen op de kopman van het Australische Mitchelton-Scott. Maar in de bergritten is de ploeg van Yates ijzersterk. Zondag schroefden Roman Kreuziger en Jack Haig het tempo op in de 26 kilometer lange slotklim in de Apennijnen. In de slotkilometers wist Yates zich constant in het gezelschap van Chaves. Zijn Colombiaanse ploeggenoot was in 2016 al tweede in de Giro maar lijkt zich nu vooralsnog te verzoenen met een helpersrol. Yates heeft na een zesde plaats in de Vuelta (2016) en een zevende in de Tour (2017) genoeg ervaring om de ploeg te dragen. Slim, hoe hij Chaves eerder de ritwinst liet op de Etna.

Foto Yuzuru SUNADA

Tussen de sneeuwwanden en rotsen van de Gran Sasso d’Italia, waar in 1999 Marco Pantani schitterde met ritwinst, maakte ook Thibaut Pinot indruk. Op een kilometer voor de streep demarreerde de 27-jarige Fransman zo hard dat Dumoulin moest lossen. Pinot, de nummer vier van vorig jaar, won in de aanloop naar de Giro de sterk bezette Tour des Alpes, de vroegere Giro del Trentino. In de eerste Giroweek sprintte hij met succes voor bonificatieseconden, om zijn ambities voor het klassement te onderstrepen. Na zijn tweede plaats in de rit staat de kopman van Groupama-FDJ vierde in het klassement, zeven tellen achter Dumoulin.

Maar het meest verrassend was het verlies van viervoudig Tourwinnaar Froome. Zaterdag kon de kopman van Team Sky nog aanklampen na een val op de slotklim. Een dag later moest hij op twee kilometer voor de finish zijn concurrenten laten gaan. „Dit is een nieuwe belevenis”, sprak Wout Poels, die zijn kopman op sleeptouw nam. „Normaal rijd je met z’n allen om een trui te verdedigen en nu wordt het schade beperken.” Froome staat elfde in het klassement, op 2.27 minuut van Yates. Vooraf plande de Brit een vormpiek in de laatste week, omdat hij in juli ook goed wil zijn in de Tour. Poels: „Er komen nog twee zware weken aan. Het wordt lastig maar we moeten blijven vechten.”