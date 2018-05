Acht passagiers onwel op Transavia-vlucht

Een vlucht van Transavia heeft zondagochtend uit voorzorg een tussenlanding gemaakt op de luchthaven van Wenen. Acht passagiers werden een uur na het opstijgen onwel. Na de landing zijn twee passagiers naar het ziekenhuis gebracht. De rest werd ter plaatse behandeld, aldus Transavia.

Het vliegtuig met 185 passagiers vertrok om zes uur ’s ochtends naar het Turkse Antalya vanaf Schiphol. Waarom de passagiers onwel zijn geworden is onbekend. De acht zaten verspreid door het vliegtuig. De luchtvaartmaatschappij heeft een vervangend toestel naar Wenen gestuurd, dat inmiddels weer onderweg is naar Antalya. Hoe de twee passagiers in het ziekenhuis het maken, is onbekend. De vervangende vlucht komt rond 15:20 aan.

Het toestel waarin de passagiers onwel werden, wordt teruggevlogen naar Amsterdam voor onderzoek naar de oorzaak van het incident.