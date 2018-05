Zeker negentien doden bij gevechten met rebellen Myanmar

Bij gevechten tussen het Myanmarese leger en rebellen van het Ta’ang Vrijheidsleger (TNLA) zijn zaterdagochtend minstens negentien doden gevallen. Ook raakten zeker 24 mensen gewond, meldt persbureau AFP. De gevechten vonden plaats in een dorpje in de buurt van Muse, vlakbij de Chinese grens.

Volgens Reuters zijn zeker vier militairen onder de doden. Het rebellenleger bevestigt dat om 5.00 uur gevechten uitbraken. De rebellen zouden een casino in handen van het leger en een militaire post als doelwit hebben gehad. TNLA staat voornamelijk bekend om de strijd tegen de illegale productie van verschillende soorten drugs in Myanmar.

Duizenden ontheemd

In het Zuidoost-Aziatische land vinden al maanden gevechten plaats tussen verschillende rebellengroepen en het regeringsleger. In het noordoosten van het land zijn ook Kachinrebellen actief, die samenwerken met het TNLA. In deze regio zijn de afgelopen weken zeker vierduizend mensen ontheemd geraakt door het geweld.

Myanmar kwam de afgelopen jaren regelmatig in het nieuws vanwege het sektarische geweld tegen de islamitische Rohingya-minderheid. Zij worden door extremistische boeddhistische groeperingen systematisch aangevallen en verdreven. Ook het regeringsleger is betrokken bij de zogenoemde etnische zuivering van de islamitische minderheid. Honderdduizenden Rohingya zijn inmiddels naar buurland Bangladesh gevlucht.

Het hoofd van de regering, Aung San Suu Kyi, wordt internationaal bekritiseerd omdat zij het geweld tegen de Rohingya niet expliciet heeft veroordeeld. Ook zou ze te weinig doen om het geweld in te perken.

De gevechten vonden plaats vlakbij de grens met China.