Vitesse naar finale play-offs Europees voetbal

Met speels gemak heeft Vitesse zich geplaatst voor de finale van de play-offs voor Europees voetbal. Na de overtuigende zege tegen ADO Den Haag (2-5) hoefden de Arnhemmers in de tweede wedstrijd in een halfleeg Geldredome zich niet overmatig in te spannen. Het won met 2-1.

ADO begon nog wel scherp, het kreeg alleen weinig kansen en leek ook niet te geloven dat een stunt in Arnhem mogelijk was. Het gaf veel ruimte weg waar Vitesse handig gebruik van maakte. Via een counter kwam in de 32ste minuut de bal bij rechtsbuiten Roy Beerens die hard voorgaf, waarna spits Tim Matavz knap vanuit de lucht de bal binnenknalde.

De score werd begin tweede helft uitgebreid door middenvelder Mason Mount. Hij was in de eerste wedstrijd tegen ADO ook al twee keer trefzeker. Voor de club uit Den Haag deed Nasser El Khayati in de 55ste minuut nog iets terug, hij bracht het verschil weer naar één. Maar van een slotoffensief van ADO Den Haag was geen sprake meer.

In de finale neemt Vitesse het op tegen FC Utrecht of sc Heerenveen. Deze wedstrijd wordt om 20.45 gespeeld. De eerste confrontatie leverde een zege op voor Heerenveen: 4-3.