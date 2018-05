Dode bij steekincident Parijs, dader doodgeschoten door politie

Een man heeft zaterdagavond in het centrum van Parijs meerdere mensen aangevallen met een mes. Hierbij viel één dode en raakten verschillende mensen gewond, onder wie twee ernstig. Na het steekincident doodde de Franse politie de man, melden de internationale persbureaus.

Het steekincident vond plaats in het tweede arrondissement in de buurt van l’Opéra. Het is onduidelijk wat het motief is van de aanval.

DERNIÈRE MINUTE : Attaque au couteau dans le 2ème arrondissement de Paris (secteur proche métro Quatre Septembre). Plusieurs victimes. pic.twitter.com/Di3NoGkual — Remy Buisine (@RemyBuisine) May 12, 2018

