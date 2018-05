Opnieuw hoopt België op een doorbraak in zaak-Bende van Nijvel

‘BREAKING NEWS. Nieuwe kroongetuige in Bende-onderzoek.’ Als we Het Nieuwsblad mogen geloven, is er weer hoop voor de slachtoffers van de Bende van Nijvel. Zaterdagochtend meldde die Belgische krant dat de potentiële nieuwe kroongetuige deze week door de politie is gehoord, én dat hij een nieuwe verdachte heeft aangewezen. Het zou gaan om ‘De Reus’.

België werd in de jaren tachtig geconfronteerd met extreem geweld van de Bende, die bij een reeks overvallen in totaal 28 doden en ruim veertig gewonden maakte. In de loop der jaren kwamen vele verdachten voorbij, maar niemand werd ooit aangeklaagd.

Tweede ‘doorbraak’ dit jaar

Het is niet de eerste keer dit jaar dat er hoop is op een doorbraak. Afgelopen oktober kwam de meest concrete aanwijzing tot nu toe: ene Chris B. zou kort voor zijn dood hebben bekend dat hij betrokken was bij de bende. Hij leek sprekend op compositietekeningen van een bendelid dat telkens in getuigenissen voorbijkwam en de bijnaam De Reus kreeg. Maar eind april werd bekendgemaakt dat het spoor van Chris B. was doodgelopen. Hij zou toch niet De Reus zijn - al denkt zijn familie nog altijd van wel.

Aangemoedigd door de recente ontwikkelingen, besloot een ex-militair onlangs de politie te contacteren. Als jonge militair was hij lid van Westland New Post (WNP), een Belgische extreem-rechtse paramilitaire organisatie die begin jaren tachtig streed tegen wat ze communistische infiltratie in overheidsinstanties noemde. Achteraf is de getuige ervan overtuigd dat ze daar werden klaargestoomd om deel te nemen aan de overvallen, al stapte hij zelf voor die tijd uit de club. Ze leerden volgens hem gevechts- en camouflagetactieken die overeenkomen met technieken die de Bende gebruikte. De verdachte zou in hun opdracht bovendien onder meer in kazernes hebben ingebroken. Zijn voormalige overste, die hem rekruteerde voor de groep, zou De Reus zijn, stelt hij.

Meerdere ‘lopende pistes’

Deze Michel Libert, nummer 2 van WNP en destijds een fors gebouwde man van 1,91 meter, lijkt inderdaad - opnieuw - sprekend op de compositietekeningen. Ook dook hij, net als WNP, al eerder op in het Bende-onderzoek - zonder concreet resultaat. Het federaal parket blijft op de vlakte over de nieuwe ontwikkelingen. In Het Nieuwsblad geeft het aan dat dit inderdaad „een van de lopende pistes” is, maar ze is „niet nieuw”. Libert zelf ontkent dat hij jongeren opleidde voor de Bende.