Maleisische ex-premier Razak treedt af als voorzitter partij

Najib Razak, de voormalige premier van Maleisië, treedt per direct af als voorzitter van regeringspartij UMNO, meldt persbureau Reuters. Eerder op zaterdag werd bekend dat Razak zijn land niet meer mag verlaten. Dit maakte het Maleisische ministerie van Immigratie bekend nadat de ex-premier op Facebook zei dat hij met zijn familie het land zou verlaten “om te rusten na de verkiezingen”. Najib reageerde op Twitter dat hij de beslissing respecteert en “landinwaarts” zal reizen.

Volgens persbureau Reuters heropent de regering een grootschalig onderzoek naar Najib en zijn aandeel in een groot corruptieschandaal waaraan de oud-premier honderden miljoenen dollars zou hebben verdiend. Het schandaal draait om een investeringsfonds met de naam 1MDB, dat gebruikt zou zijn voor witwasoperaties. Het fonds is onderwerp van internationaal strafrechtelijk onderzoek.

De kansen van Mahathir werden van tevoren laag ingeschat. Mahathir de verlosser maakt weinig kans.

Tegenstander wordt bondgenoot

Najib Razak verloor afgelopen week verrassend de verkiezingen van de 92-jarige Mahathir Mohamad. De coalitie van Razaks regeringspartij UMNO raakte meer dan een derde van de zetels kwijt. Volgens analisten is de belangrijkste reden voor het verlies van de UMNO de betrokkenheid van Najib bij het corruptieschandaal.

De UMNO was aan de macht sinds de onafhankelijkheid van Maleisië in 1957. Mahathir Mohamad was eerder ook aangesloten bij de partij en leidde Maleisië als UMNO-premier van 1981 tot 2003. In die tijd liet hij zijn grootste tegenstander Anwar Ibrahim oppakken en veroordelen tot een jarenlange celstraf.

Voor de afgelopen verkiezingen sloten Anwar en Mahathir een bondgenootschap, om Razak uit het zadel te werpen. Een van Mahathirs belangrijkste verkiezingsbeloften was de onmiddelijke vrijlating van zijn voormalige tegenstander middels een koninklijk pardon, zodat Anwar premier kan worden. Hij komt op 8 juni op vrije voeten. Tot die tijd is Mahathir de premier van het land.