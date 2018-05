Noord-Korea ontmantelt nucleair testgebied tussen 23 en 25 mei

Noord-Korea zal zijn nucleaire testterrein bij Punggye-ri tussen 23 en 25 mei ontmantelen. Dit gaat gepaard met een ceremonie, waarbij journalisten uit Zuid-Korea, China, Rusland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk aanwezig mogen zijn. Dat heeft het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA zaterdag bekendgemaakt.

De “technische maatregelen” voor de ontmanteling zijn al begonnen, zo meldt KCNA. Uiteindelijk moeten alle tunnels worden opgeblazen, alle toegangen worden geblokkeerd en alle verdere faciliteiten worden vernietigd. Leider Kim Jong-un beloofde vorige maand op een top met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in dat het testgebied zou worden opgedoekt en dat hierbij buitenlandse experts en journalisten bij aanwezig mochten zijn - om zo te bewijzen dat het Kim menens was.

De verslaggevers worden ingevlogen van Beijing naar de Noord-Koreaanse kuststad Wonsan, vanwaar ze per trein naar Punggye-ri worden gebracht. Ter plaatse zal een speciaal perscentrum worden opgezet. Handig, aangezien vrijwel nergens in Noord-Korea internet beschikbaar is.

Alle zes Noord-Koreaanse kernproeven werden in de bergen en tunnels bij Punggye-ri uitgevoerd. Bij de laatste proef in 2017 werd een waterstofbom getest. Bij dit experiment stortte een deel van het tunnelcomplex in.

Ingestort?

De vraag is in hoeverre het sluiten van Punggye-ri een sigaar uit eigen doos is. Onder meer Chinese analisten beweerden dat de testlocatie na de proef met de waterstofbom was ingestort. De term “gesloopt zonder mogelijkheid op reparatie” werd gebezigd.

Het gezaghebbende US-Korea Institute van de Johns Hopkins School of Advanced International Studies meende echter dat Kim Jong-un, die stelde dat er nog twee grote tunnels intact waren, daar weleens gelijk in kon hebben. Hoe het werkelijk zit zal mogelijk tussen 23 en 25 mei blijken. Wat de exacte datum van de “ceremonie” wordt, hangt volgens KCNA van de weersomstandigheden af.

Denuclearisering

Zuid-Korea en de Verenigde Staten willen dat Noord-Korea zijn volledige kernwapenprogramma opgeeft. Pyongyang zegt voor ‘denuclearisering’ te zijn, maar heeft tot nu toe enkel toezeggingen gedaan over het stoppen van kernproeven en rakettests en het sluiten van Punggye-ri. Over het opgeven van bestaande kernwapens, houdt het Noord-Koreaanse regime de lippen stijf op elkaar.

Op 12 juni vindt in Singapore een top plaats tussen Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump. Belangrijkste agendapunt daar is het Noord-Koreaanse nucleaire wapenprogramma.