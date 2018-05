Israël wint Eurovisie Songfestival

Israël heeft zaterdagavond het Eurovisie Songfestival in Lissabon gewonnen. Het lied ‘Toy’ van zangeres Netta Barzilai is ‘een aanmoediging voor iedereen die heeft moeten aanhoren dat hij of zij niet goed genoeg was’. De Israëlische Songfestivalinzending kreeg de afgelopen dagen veel aandacht; Barzilai maakte op het podium tokkende geluiden, als een kip. De 25-jarige zangeres liet onder meer favorieten Cyprus, Duitsland en Oostenrijk achter zich.

Nederlandse inzending Waylon eindigde met countryrocknummer ‘Outlaw in ‘Em’ op de achttiende plaats.

In de zwaarbeveiligde Altica Arena, waar scherpschutters op de daken stonden opgesteld, wist een man alsnog het podium op te komen en de microfoon uit de handen van Britse zangeres Surie te grissen. Even klonk alleen nog de muziektape op de achtergrond, Surie klapte mee. Daarna kwamen er Britse fans in beeld. Binnen een paar seconden kreeg ze opnieuw een microfoon aangereikt en zong ze door alsof er niets was gebeurd.

In de televisieshow kwam de organisatie niet meer op de aanval terug. Surie mocht van de organisatie opnieuw het podium op, als laatste, maar wilde niet nog een keer. Na de aanval schoot ze meer dan tien plekken omhoog bij de bookmakers.

Een genre op zich

‘Toen ik vorig jaar won, dachten mensen dat alles zou veranderen’, zei Salvador Sobral zaterdag in een Portugese tabloid. Hij won het Songfestival in Kiev met het breekbare, dromerige jazzpopliedje ‘Amar Pelos Dois’, over een verloren liefde. Dat jaar won authenticiteit van het circus.

Songfestivaldeelnemers kijken graag en vaak naar eerdere successen. Wie wint, wordt gekopieerd. Of: op z’n minst een flinke inspiratiebron. Litouwen stuurde dit jaar een fluisterliedje over eeuwige liefde. Ierland zong over een gebroken hart. En ook zongen inzendingen vaker in hun eigen taal, net als Portugal. 13 van de in totaal 43 ingezonden liedjes waren dit jaar niet in het Engels – twee keer zo veel als vorig jaar.

Maar hoewel het camp en kitch-gehalte deze editie wat leek ingedamd, blijft het Songfestival een genre op zich. Dansers en vuurwerk weglaten is geen garantie voor authenticiteit. Weinig Songestivalnummers die de radio halen. Of zangers die er een carrière aan overhouden. Het Songfestival, concludeerde Sobral zaterdag, is niets veranderd.

De mediacode van Waylon

Voor Nederland begon het Songfestival een stuk positiever dan het eindigde. Waylon (artiestennaam van Willem Bijkerk) kwam naar Lissabon om het Songfestival te winnen, dat bleef hij herhalen. Maar na de eerste repetities daalde hij bij de bookmakers. Zijn dansers zouden niet bij het liedje passen en alleen maar afleiden. De zanger bleef bij zijn dansers. Krumping, zoals hun dansstijl heet, past volgens hem bij nummer ‘Outlaw in ‘Em’. Krumping zou de ‘outlaw van de dans’ zijn.

Dan was er nog de boycot. Waylon, bij het grote publiek bekend als jurylid bij The Voice of Holland, bleek deze week niet goed tegen kritiek te kunnen. Met ingevlogen journalisten van het AD en De Telegraaf sprak hij sinds maandag niet meer omdat ze negatief over hem geschreven zouden hebben. Tegen RTL Boulevard zei hij in een ‘exclusief interview’: “Je steekt je nek uit voor je land. Dan zou het leuk zijn als iedereen die mee gaat in elk geval zijn best doet het op een positieve manier te benaderen.”

Laat de Songfestival-bubbel, waar de meeste journalisten eigenlijk ook Songfestivalfans zijn, daar de perfecte omgeving voor zijn. Zo kreeg Waylon toch nog wat hij wilde. Zaterdagochtend, vlak voor hij naar de zaal vertrok voor de finale, werd hij bij zijn hotel in Lissabon opgewacht door bijna tien Nederlandse cameraploegen. Journalisten verdrongen elkaar alsof ze rondom een minister op het Binnenhof stonden. De eerste vraag was hoe hij zich voelde. Waylon vertelde dat hij goed geslapen had. Over winst sprak hij niet meer. Hij gokte op een top-vijf-notering.