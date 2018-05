Geen Griekse, maar Spaanse scheidsrechter voor bekerfinale

De Griekse bekerfinale van zaterdag krijgt een Spaanse wedstrijdleiding. De Griekse voetbalbond EPO heeft de ervaren scheidsrechter David Fernández Borbalán met twee Spaanse grensrechters aangesteld om het duel in goede banen te leiden. De ongebruikelijke beslissing volgt na een geëscaleerd voetbalseizoen waarin de beslissingen van Griekse scheidsrechters regelmatig een negatieve hoofdrol opeisten.

Scheidsrechters worden in Griekenland beschuldigd van corruptie en waren de afgelopen jaren het doelwit van onderzoeken door openbaar aanklagers in Athene. Scheidsrechterlijke dwalingen leidden niet zelden tot ongeregeldheden op de velden en rellen op de tribunes.

Het dieptepunt van het afgelopen seizoen vond plaats tijdens een competitiewedstrijd tussen bekerfinalisten PAOK Saloniki en AEK Athene, waarbij de PAOK-voorzitter na een buitenspeldoelpunt het veld opstormde met een pistool aan zijn riem. Na het incident werd de gehele competitie twee weken stilgelegd. PAOK kreeg in het slot van de titelrace drie punten in mindering en een geldboete; voorzitter Savvidis is voor drie jaar geschorst.

In 2016 werd de Griekse bekerfinale helemaal niet gespeeld na ernstige ongeregeldheden rondom een niet-gegeven strafschop. Later dat jaar werd de gehele voetbalcompetitie stilgelegd nadat hooligans het huis van de voormalige voorzitter van het scheidsrechterscomité bestormden.

Zaterdagavond staan aartsrivalen PAOK Saloniki en AEK Athene tegenover elkaar in het Olympisch stadion in de hoofdstad. Donderdag- en vrijdagnacht waren er rellen in Athene, waarbij voetbalfans en de oproerpolitie slaags raakten. Twee agenten raakten daarbij lichtgewond. Tijdens de bekerfinale staan ruim tweeduizend agenten paraat om de rust in het centrum en rondom het stadion te bewaren.

De Griekse bond riskeert nog altijd een schorsing als het ministerie van Sport niet aan een aantal maatregelen van wereldvoetbalbond FIFA voldoet. Over een maand wordt de voortgang besproken en neemt de FIFA een definitieve beslissing.