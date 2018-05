Europese fietstoeristen in Mexico niet verongelukt, maar vermoord

Twee Europese fietstoeristen die onlangs dood aangetroffen werden in het zuiden van Mexico, zijn waarschijnlijk vermoord. Dat heeft de openbaar aanklager voor moordzaken van de deelstaat Chiapas vrijdag bekendgemaakt. Eerder meldden de autoriteiten dat de Pool en de Duitser bij een ongeluk omgekomen waren. Nu gaan ze uit van een roofoverval met dodelijke afloop.

Krzysztof Chmielewski werd op 26 arpil dood aangetroffen in een ravijn nabij het dorpje La Venta. Een week later werd, op een 200 meter dieper gelegen plek, ook het levenloze lichaam van de Duitser Holger Franz Hagenbusch gevonden. Beiden waren toen al sinds 20 april vermist en hun lichamen verkeerden in vergaande staat van ontbinding.

Diplomatieke druk op Mexico

Aanvankelijk werd gemeld dat de twee van de weg zouden zijn geraakt door hun „zeer riskante fietsactiviteiten” . Hagenbusch’ broer geloofde dit echter niet: hij zocht contact met de media en stond deze week op het punt naar Mexico af te reizen. De Duitse diplomatieke dienst oefende druk uit op de lokale autoriteiten de zaak beter te onderzoeken.

Vrijdag besloten deze hun eerste lezing bij te stellen: er bleek een schotwond te zijn aangetroffen in het hoofd van Hagenbusch. Van hem zijn slechts botresten aangetroffen, hetgeen de autoriteiten toeschrijven aan de fauna in het jungle-achtige gebied.

Chmielewski is waarschijnlijk omgekomen doordat zijn schedel werd ingeslagen met een zwaar voorwerp, mogelijk om een valpartij te fingeren. Volgens sommige berichten zou zijn hoofd gescheiden zijn van zijn romp.

Ervaren fietsers

De twee Europeanen hadden elkaar ontmoet in San Cristóbal de las Casas, een koloniale stad in Chiapas, en een van de belangrijkste trekpleisters van het land. Samen wilden ze verder oostwaarts rijden, richting het schiereiland Yucatán. Beiden waren ervaren fietsers en hielden op het web een reisblog bij. Hagenbusch trok sinds vier jaar op zijn tweewieler de wereld rond: voordat zijn tocht in Mexico eindigde, fietste hij door Azië, Europa en andere delen van Noord-Amerika. Chmielewski peddelde door 52 landen en was voornemens alle landen van de wereld op de manier aan te doen.

Hoewel Mexico kampt met een geweldsepidemie (ruim 23.000 moorden in 2017) geldt het toeristische Chiapas als een relatief veilige deelstaat.