Carapaz wint achtste etappe Giro, Yates behoudt roze trui

Richard Carapaz (Movistar) heeft zaterdag de achtste etappe van de Giro d’Italia gewonnen. Koen Bouwman (Lotto-Jumbo) leek tot 1,5 kilometer tot de streep dicht bij de ritzege, maar kon niet vooruit blijven. Hij werd teruggepakt door Carapaz, die vervolgens naar de overwinning soleerde. Davide Formolo (Bora) en Thibaut Pinot (FDJ) kwamen als tweede en derde over de finish.

Rozetruidrager Simon Yates kwam niet in de problemen en behoudt zijn trui. In het algemeen klassement staat Tom Dumoulin (Sunweb) tweede. Om weer in het roze te komen moet hij zestien seconden goedmaken op de Brit.

Valpartij met Froome

De bergrit, 209 kilometers lang, liep van Praia a Mare richting het Noorden naar Montevergine di Mercogliano. Het is een relatief vlakke route, maar de etappe kent een venijnig einde. Vanaf 50 kilometer voor de finish moesten de renners klimmen en de etappe sloot af met een slotklim van 17 kilometer. In de slotfase van de rit vond een valpartij plaats in het peloton, waarbij Chris Froome en Wout Poels betrokken waren.

De rit begon chaotisch. Pas na tientallen kilometers ontstond er een kopgroep, waarin ook de Nederlandse Koen Bouwman (Lotto-Jumbo) reed. Zijn grootste concurrent voorin leek zaterdag Jan Polanc (UAE). De ploeg van Simon Yates, die twee dagen eerder verrassend de roze trui pakte, zorgde dat de voorsprong van de kopgroep beperkt bleef.

De bochtige slotklim werd nog eens extra venijnig omdat die gepaard ging met regen, terwijl het hele parcours ervoor het niets dan zon was geweest. De voorsprong van de kopgroep slonk tijdens de klim in rap tempo tot minder dan een minuut.