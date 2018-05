‘Bundesliga-Dino’ HSV na 55 jaar gedegradeerd

De Duitse voetbalclub HSV is zaterdagmiddag gedegradeerd uit de Bundesliga. De ploeg uit Hamburg won met 2-1 van Borussia Mönchengladbach, maar concurrent VfL Wolfsburg won ook. Volgend jaar zal HSV voor het eerst sinds de oprichting van de Bundesliga, in 1963, niet meer in de hoogste afdeling actief zijn.

Tot nu toe was HSV, bijgenaamd ‘Bundesliga-Dino’, de enige club die altijd in de hoogste afdeling had gespeeld. Maar de landskampioen van 1979, 1982 en 1983 en Europacup I-winnaar van 1983 was sportief al jaren in verval. De afgelopen seizoenen werd Bundesligavoetbal vaak pas na play-offwedstrijden veiliggesteld. Veel trainerswisselingen tekenden het chaotische beleid van de club, waar de Nederlandse centrumverdediger Rick van Drongelen onder contract staat.

Foto Fabian Bimmer / Reuters Foto Morris Mac Matzen / Reuters

In de laatste wedstrijd van het seizoen was de Hamburger Sport Verein afhankelijk van het resultaat van de Noord-Duitse concurrent uit Wolfsburg. Alleen als de ploeg zelf zou winnen en de concurrent zou verliezen, zou degradatie nog afgewend hebben kunnen worden. Maar Wolfsburg maakte geen fout tegen het al gedegradeerde FC Köln (4-1).

Uit frustratie over de eerste degradatie uit de Bundesligageschiedenis van de club gooiden supporters kort voor het einde van de wedstrijd vuurwerk op het veld. Het duel tegen Mönchengladbach werd minutenlang stilgelegd. ME’ers betraden het veld om de orde te herstellen.