Bertens verliest meeslepende finale Madrid

De spectaculaire reeks overwinningen van Kiki Bertens is een halt toegeroepen door de Tsjechische tennister Petra Kvitová. Zij won in een hoogstaande finale met 7-6 (6), 4-6, 6-3 van Bertens en schrijft voor derde keer in haar carriére het prestigieuze WTA-toernooi van Madrid op haar naam.

Het duel duurde bijna drie uur. Alleen al de eerste set bedroeg vijf kwartier. Daarin gaf de 26-jarige Bertens een 4-2 voorsprong uit handen. Zij verloor de tiebreak met 8-6.

Het knappe was dat ze na deze tegenslag gelijk goed doorpakte. Eerder in haar carrière had Bertens veel moeite om na een verloren set zich op te richten; op dat gebied is de beste Nederlandse tennister een stuk sterker geworden. In de tweede set bleef ze goed serveren en sloeg ze met een ace de setwinst binnen.

In de beslissende laatste set liep de service, een van de belangrijkste wapens van Bertens op gravel, minder goed. De ervaring van de tweevoudig Wimbledonwinnares gaf uiteindelijk de doorslag. Kvitová serveerde het duel op love uit. Ondanks de nederlaag zal Bertens met een zeer goed gevoel terugkijken op haar optreden in Madrid. Ze won van drie vrouwen die boven haar stonden en versloeg voormalig nummer één Sharapova en stijgt naar de vijftiende plek op de wereldranglijst.