Ze willen geen wapens op straat meer

Ronald Schouten was in de buurt toen eind vorig jaar een dubbele moord in de Beverwaard plaatshad. „Na een kerstdiner liep ik met mijn kinderen terug naar huis. Werden daar vlakbij twee jongens van 25 en 26 jaar geliquideerd. De kinderen met hun glitterjurkjes nog aan en alles, het was nog niet eens helemaal donker. Dan komt het geweld ineens heel dichtbij.”

Mijn neef is doodgeschoten in een winkel in West

Schouten is betrokken bij het buurtoverleg in twee andere wijken op Zuid, Bloemhof en Hillesluis. En daar bleken meer bewoners en winkeliers ervaringen met vuurwapengeweld te hebben. Ze begonnen spontaan de petitie ‘Wapens de wijk uit’ met steun van diverse wijkorganisaties, zoals speeltuinen en moskeeën. In vijf weken tijd schaarden ruim zeshonderdveertig Rotterdammers zich achter de actie via de website, onder wie burgemeester Aboutaleb. Ze haalden lokale en landelijke media, zoals Hart van Nederland.

Maar helpt het?

Vijf weken later hangt achter de ruiten van een enkele winkel aan de Groene Hilledijk en Beijerlandselaan nog een postertje van Wapens de wijk uit. Dat zijn op straat de schamele overblijfselen van de petitie.

Misdaad melden

Burgemeester Aboutaleb wil persoonlijk geen reactie geven. Hij volgt het standpunt van de politie, zegt zijn woordvoerder. De politie laat weten de actie te steunen. Ze vragen het meldpunt Meld Misdaad Anoniem in Bloemhof en Hillesluis meer bekendheid aan hun organisatie te geven. „Van de wijkagent hoorden we dat veel bewoners niet bekend zijn met Meld Misdaad Anoniem”, aldus een woordvoerder van de politie. „Deze organisatie werkt onafhankelijk, maar we kunnen ze wel vragen extra aandacht aan een bepaald thema te geven, zoals het melden van illegaal wapenbezit.”

Voor de initiatiefnemers van Wapens de wijk uit gaat het erom dat ze duidelijk hebben gemaakt het niet langer te pikken dat de buurt en de stad waarin hun kinderen opgroeien wordt geteisterd door vuurwapengeweld. „Mijn neef is doodgeschoten in een winkel in Rotterdam-West”, zegt bijvoorbeeld Anil Jagroep, manager van de Boulevard Zuid, zoals de winkelstraten Groene Hilledijk en Beijerlandselaan die Feijenoord doorklieven samen heten. „Er was ruzie over voordringen, mijn neef zei daar wat van. Meteen trok die ander zijn pistool. En nu is hij dood.”

Jagroep maakt zich vooral zorgen over de jongeren die nu opgroeien in de wijk. „Straks denken ze dat het hebben van een wapen normaal is.” Hij hoopt dat ze door de actie wel twee keer nadenken voor ze een pistool kopen. „Als een iemand daardoor geen wapen koopt, is er al winst. Alle beetjes helpen.”

De afgelopen twee jaar steeg het aantal schietincidenten in de regio Rijnmond juist met 30 procent ten opzichte van eerdere jaren, blijkt uit cijfers van de politie van begin dit jaar. In 2014 en 2015 waren er respectievelijk 65 en 67 schietincidenten, in 2016 en 2017 steeg het aantal naar 85 en 84. Tegelijkertijd daalde het aantal aanhoudingen voor wapenbezit, volgens een woordvoerder van de politie van 400 in 2016 naar 377 in 2017. Het aantal in beslag genomen vuurwapens in 2016 en 2017 bleef volgens haar precies gelijk: 768 stuks.

Illegale wapenhandel

Veel bewoners in Bloemhof en Hillesluis zijn sceptisch over Wapens de wijk uit. Ze zijn ook terughoudend om in de krant over schietpartijen te praten. De eigenaar van een belwinkel op de Boulevard Zuid zegt dat de actie Bloemhof en Hillesluis in een kwaad daglicht stelt. De politie moet meer preventief fouilleren en illegale wapenhandel aanpakken, vindt hij.

„Deze actie haalt niks uit”, zegt ook barmedewerkster Anita van café Costa del Sol aan de Beijerlandselaan. „Het enige wat helpt is politieoptreden.” Een gepensioneerde schipper in café Spork aan de Groene Hilledijk denkt er net zo over. Hij hielp nog met postertjes ophangen in café Costa del Sol uit sympathie voor de actie, maar gelooft er niet in, vertelt hij.

Zelf zegt de oude schipper ook een wapen te hebben – zonder vergunning. Hij wil zijn verhaal alleen anoniem vertellen. Op een dag stond er voor zijn opslagpand in Hillesluis een dikke Mercedes van een drugshandelaar. Omdat deze hem bedreigd zou hebben, zegt hij drie keer in de deur van de auto geschoten te hebben. Daarna zou de drugshandelaar niet meer zijn teruggekeerd. Hij kon niet anders, zegt hij.

Dit is dus precies hoe het níét moet, zegt Anil Jagroep. „Waar wapens zijn, kunnen doden vallen. Hij had beter de politie kunnen bellen.”