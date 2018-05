‘Volvo bereidt beursgang voor’

Spotify en Dropbox gingen het bedrijf al voor, maar mogelijk kan weldra nog een naam worden toegevoegd aan het lijstje grote beursgangen in 2018. Volvo-eigenaar Zhejiang Geely zou namelijk van plan zijn de autofabrikant nog dit jaar naar de beurs te brengen, zo meldt persbureau Bloomberg vrijdag. Een notering in zowel thuisland Zweden als in Hong Kong behoort daarbij tot de mogelijkheden.

De beursgang zou al komend najaar kunnen plaatsvinden. De waarde van de wagenbouwer bij aandelenuitgifte wordt door de Chinese eigenaar geschat op zo’n 16 tot 30 miljard dollar (zo’n 13 tot 25 miljard euro). Geely heeft op dit moment een belang van 99 procent in Volvo, de andere 1 procent ligt bij een groep Zweedse institutionele beleggers.

Het Chinese concern is sinds 2010 eigenaar van de autotak Volvo Cars, terwijl Geely eind 2017 ook een groot belang nam in Volvo Group, waaronder onder meer de vrachtwagens vallen. De auto- en vrachtwagenproductie werden in 1999 van elkaar gescheiden.

Volvo Cars kondigde afgelopen zomer aan dat het geen toekomst meer ziet in dieselmotoren en daarom stopt met de ontwikkeling van nieuwe dieselmodellen. De huidige generatie motoren wordt wel nog doorontwikkeld en zal tot 2023 worden geproduceerd.

Soort beursgang

Het is nog onbekend of de beoogde beursintroductie via een publieke aandelenuitgifte gaat plaatsvinden. Een groot deel van de bedrijven kiest voor zo’n initial public offering (IPO) waarbij een bedrijf de boeken opent en met een goed verkoopverhaal op papier (de prospectus) naar potentiële beleggers gaat. Begeleidende zakenbanken peilen dan bij hen of er voldoende interesse is en tegen welke prijs ze zouden willen kopen. Vervolgens wordt de introductiekoers bepaald. Anonieme bronnen verklaren tegenover Bloomberg dat er drie banken (Goldman Sachs, Morgan Stanley en Citigroup) geselecteerd zijn die de beursintroductie moeten begeleiden.

Spotify deed het onlangs anders en koos ervoor om de huidige aandelen simpelweg bij opening te noteren aan de beurs. Bedrijven hebben dan minder inzicht in hoe een bedrijf er werkelijk voor staat. Het blijft dan - meer dan bij een IPO - gissen of de beurswaarde wel de werkelijke waarde van het bedrijf weerspiegelt. Bovendien werden de zakenbanken buiten de deur gehouden.

Volvo zelf heeft het nieuws over de beursgang nog niet bevestigd. In reactie op het nieuws steeg de koers van Geely, dat zelf al aan de beurs van Hong Kong genoteerd is, met 2,4 procent.