Volltallige RvC Funda opgestapt

De voltallige raad van commissarissen (RvC) van Funda is afgelopen dinsdag opgestapt. Dat meldt de huizenwebsite vrijdagavond in een persbericht.

De drie RvC-leden hadden volgens de verklaring een meningsverschil met meerderheidsaandeelhouder NVM. NVM-directeur Ivo Heukensfeldt Jansen zegt dat het conflict draaide om een door de NVM gewenste uitbreiding van het aantal commissarissen van drie naar vijf. “Dat vonden de zittende commissarissen geen goed plan en daar zijn we, ondanks meerdere gesprekken, helaas niet uitgekomen.”

RvC-voorzitter Cremers zou al op 15 mei aftreden. Hij zei eerder op vrijdag tegen persbureau ANP dat de RvC “niet de kans kreeg om de rol te spelen die een raad van commissarissen zou moeten spelen”. Tijdens een aandeelhoudersvergadering op 15 mei worden drie nieuwe RvC-leden benoemd, zegt Heukensfeldt Jansen. Dan wordt ook de nieuwe bestuursvoorzitter van Funda, Quintin Schevernels, benoemd.

Funda werd in 2001 opgericht door makelaarsorganisatie NVM. Via Funda kunnen aangesloten makelaars hun koop- en huurwoningen aan geïnteresseerden aanbieden. Funda zelf was vrijdagavond niet bereikbaar voor commentaar.