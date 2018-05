Verhoeven werkt weer aan Nederlandse film

Regisseur Paul Verhoeven (79) werkt aan een Nederlandstalige film. Het Filmfonds heeft geld toegekend voor de ontwikkeling van een script met de voorlopige titel Het geheim van een goed huwelijk. Scenarioschrijver Robert Alberdingk Thijm (52) kan nu verder met het script aan de slag. Verhoeven (Elle, Turks Fruit, Basic Instinct) en Alberdingk Thijm (tv-series als A’dam-EVA ) werkten eerder samen aan Steekspel (2012). In deze klucht werd geëxperimenteerd met publieksinbreng, Verhoeven was verantwoordelijk voor de eindregie. Over de inhoud van het nieuwe scenario is nog niets bekend.

De makers hopen in het najaar van 2019 te starten met de productie. Voorlopig is Verhoeven nog erg druk met zijn eerstvolgende Franse productie over een lesbische non uit de Renaissance, een verfilming van het boek Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy. De opnames hiervan beginnen half juli.

Aan het ANP liet Verhoeven weten dat hij het „ontzettend leuk” vindt om nog een keer iets te doen met de nieuwe generatie. „Bovendien vind ik het heel fijn om op een set weer eens heel direct te kunnen zeggen wat ik denk. In het Frans of Engels kan ik mij toch moeizamer uitdrukken".